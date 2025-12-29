Федерация хоккея с мячом России хочет увеличить количество команд в Суперлиге до 16-17

Федерация хоккея с мячом России хочет увеличить количество команд в Суперлиге.

Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) намерена увеличить количество команд в Суперлиге до 16-17.

В нынешнем сезоне в чемпионате России выступают 12 команд. Перед началом сезона в связи с тяжелым финансовым положением лигу покинули «Байкал-Энергия» из Иркутска и мурманский «Мурман».

«Возвращение команд в Суперлигу – это неотлагательный момент, требующий проработки, чтобы на следующий сезон увеличить количество до 16-17 команд. Перспективы и хорошая тенденция в этом плане есть, есть четыре-пять клубов, которые готовы к повышению», – сказал первый вице-президент ФХМР Евгений Иванушкин.

Также Иванушкин рассказал о поручениях нового главы федерации Олега Дерипаски.

«Это увеличение количества занимающихся нашим видом спорта, поддержка детско-юношеского спорта, инфраструктурная поддержка, возвращение на международную арену.

С членами исполкома мы договорились о разработке дорожной карты, по которой мы будем двигаться. В новом уставе федерации у нас написано, что мы можем собираться по ВКС, обсуждать разные идеи, раньше такого не было. Идеи и конструктивный диалог приветствуются», – отметил Иванушкин.