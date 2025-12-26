Олег Дерипаска: «Хорошо понимаю, в каком состоянии находится хоккей с мячом, и не питаю иллюзий – работа предстоит сложная»

Дерипаска об избрании главой ФХМР: не питаю иллюзий, работа предстоит сложная.

Олег Дерипаска рассказал о предстоящей работе на должности президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

«Благодарю делегатов конференции за доверие. Я хорошо понимаю, в каком состоянии сегодня находится хоккей с мячом, и не питаю иллюзий – работа предстоит сложная. Для меня важно выстроить профессиональный диалог внутри федерации и с регионами, создать условия, при которых наш спорт сможет устойчиво развиваться.

Я рассчитываю на командную работу – с региональными властями и федерациями, с клубами и, конечно, с болельщиками. Только так можно вернуть русскому хоккею уважение и интерес, которые заслуживает этот по‑настоящему русский вид спорта», – сказал Дерипаска.