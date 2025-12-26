Михаил Дегтярев: «Управленческий опыт Дерипаски, ресурсы и личная вовлеченность придадут русскому хоккею новый импульс для развития»

Дегтярев: управленческий опыт Дерипаски придаст импульс русскому хоккею.

Министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал правильным решением избрание Олега Дерипаски на пост президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР ).

«Избрание крупного предпринимателя и мецената Олега Дерипаски президентом Федерации хоккея с мячом России – правильное решение в интересах развития этого традиционного в нашей стране вида спорта. На протяжении многих лет он последовательно поддерживает российский спорт, инвестирует в детско‑юношеские программы и крупные инфраструктурные проекты, в том числе связанные с Олимпиадой в Сочи.

Русский хоккей объединяет более 50 тысяч игроков и сотни тысяч болельщиков по всей стране. Сейчас перед ФХМР стоят серьезные задачи: укрепление управленческой команды, восстановление роли хоккея с мячом в регионах, где этот вид спорта традиционно был наиболее популярен, развитие массового и детского хоккея с мячом, а также восстановление рабочих отношений с Международной федерацией бенди для возвращения наших сборных на международную арену.

Убежден, управленческий опыт Олега Владимировича, ресурсы и личная вовлеченность придадут русскому хоккею новый импульс для развития», – сказал Дегтярев.