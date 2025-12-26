Олег Дерипаска избран на пост главы Федерации хоккея с мячом России
Олега Дерипаску избрали на пост главы Федерации хоккея с мячом России.
Олег Дерипаска избран на должность президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) на конференции организации.
57-летнего предпринимателя избрали единогласно, он был единственным кандидатом.
Ранее ФХМР возглавлял Борис Скрынник. Он скончался 11 декабря.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
