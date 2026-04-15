Двукратный олимпийский чемпион Аксельсен завершил спортивную карьеру в 32 года.

Двукратный олимпийский чемпион по бадминтону датчанин Виктор Аксельсен завершил карьеру в 32 года из-за травмы спины.

«Мне посоветовали сосредоточиться на своем здоровье в долгосрочной перспективе. Я достиг той точки, когда мое тело больше не позволяет мне продолжать.

Из-за проблем со спиной я больше не могу соревноваться и тренироваться на высшем уровне», – написал Аксельсен.

Он добавил, что перенес эндоскопическую операцию, многочисленные инъекции, пробовал новые методы тренировок и лечения, «делая практически все возможное, чтобы избавиться от боли».

По словам Аксельсена, врачи предупредили его, что испытываемая им боль может потребовать еще одной операции, а в случае осложнений – более серьезного вмешательства.

Аксельсен – олимпийский чемпион Парижа-2024 и Токио-2020 в одиночном разряде, бронзовый призер Рио-2016. Также на его счету две победы на чемпионатах мира (2022, 2017) и бронза ЧМ (2014).