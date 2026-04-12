Главный тренер сборной России по бадминтону: «Недопуск наших спортсменов до важных международных стартов осложняет отбор на Игры-2028»

Майорова: недопуск российских бадминтонистов осложняет отбор на Олимпиаду.

Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова заявила, что российским бадминтонистам будет сложно отобраться на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

«Ситуация, когда наших спортсменов не допускают до важных международных стартов, осложняет их попадание в число участников Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Чтобы отобраться на Олимпийские игры, надо год отыграть на соревнованиях высокого уровня, в так называемом World Tour +300, +500, +1 000. Но чтобы на них попасть, мы должны сыграть на фьючерсах, челленджерах и набрать там какое-то количество рейтинговых очков, чтобы попадать на более важные турниры.

Чем быстрее нас допустят, тем больше шансов будет туда отобраться», – сказала Майорова.