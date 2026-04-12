  Главный тренер сборной России по бадминтону: «Недопуск наших спортсменов до важных международных стартов осложняет отбор на Игры-2028»
Главный тренер сборной России по бадминтону: «Недопуск наших спортсменов до важных международных стартов осложняет отбор на Игры-2028»

Майорова: недопуск российских бадминтонистов осложняет отбор на Олимпиаду.

Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова заявила, что российским бадминтонистам будет сложно отобраться на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе.

«Ситуация, когда наших спортсменов не допускают до важных международных стартов, осложняет их попадание в число участников Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Чтобы отобраться на Олимпийские игры, надо год отыграть на соревнованиях высокого уровня, в так называемом World Tour +300, +500, +1 000. Но чтобы на них попасть, мы должны сыграть на фьючерсах, челленджерах и набрать там какое-то количество рейтинговых очков, чтобы попадать на более важные турниры.

Чем быстрее нас допустят, тем больше шансов будет туда отобраться», – сказала Майорова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Если получать нейтральный статус, то допускают. Но Майорова с Антроповым решили, что они не будут заниматься оформлением нейтральных статусов
Двукратный олимпийский чемпион Аксельсен завершил спортивную карьеру
сегодня, 18:40
Российская бадминтонистка Косецкая проведет сбор с молодежной сборной Индии
12 апреля, 06:37
Европейская конфедерация бадминтона отказалась приглашать россиян на ЧЕ из-за невозможности обеспечить безопасность
18 марта, 09:00
Олимпийские комитеты России и Индонезии подписали меморандум о сотрудничестве
10 сентября 2025, 18:39
Ни один российский бадминтонист не подал заявку на нейтральный статус
30 апреля 2025, 08:11
Глава Федерации бадминтона России о нейтральном статусе: «Нам говорят, что люди не должны иметь отношения к флагу и гимну. Получается, нужно жить за границей?»
17 января 2025, 09:07
Менеджера сборной Индонезии по бадминтону обокрали на 53 тысячи евро во время Олимпиады
7 августа 2024, 13:05
Олимпиада-2024. Бадминтон. Датчанин Виктор Аксельсен победил в одиночном разряде
5 августа 2024, 15:20
Олимпиада-2024. Бадминтон. Кореянка Ан Се Ен победила в одиночном разряде
5 августа 2024, 10:01
Олимпиада-2024. Бадминтон. Ли Ян и Ван Чи-Лин из Тайваня победили в парном разряде
4 августа 2024, 15:50
Олимпиада-2020. Бадминтон. Индонезийки Полий и Рахаю победили в женском парном турнире
2 августа 2021, 06:02
Олимпиада-2020. Бадминтон. Сирант обыграл Крауша на групповом этапе
27 июля 2021, 02:21
Трехкратный призер Олимпийских игр по бадминтону Ли завершил спортивную карьеру из-за опасности рецидива онкологического заболевания
13 июня 2019, 09:31
Майорова стала тренером года по версии Европейской конфедерации бадминтона
29 апреля 2019, 09:18
Определен состав сборной России на чемпионат мира
25 июля 2018, 12:15
Малайзийские бадминтонисты дисквалифицированы на 15 и 20 лет за договорные матчи
2 мая 2018, 20:00
Чемпионат Европы. Иванов и Созонов взяли бронзу в парном разряде
29 апреля 2018, 19:17
Российская бадминтонистка Косецкая завоевала серебро чемпионата Европы
29 апреля 2018, 12:58
Вице-президент Европейской конфедерации бадминтона Антропов переизбран на свой пост
14 апреля 2018, 18:37
Бронзовый призер Игр-2012 по бадминтону Чон Чжэ Сон скончался в возрасте 35 лет
9 марта 2018, 07:33
