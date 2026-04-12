Российская бадминтонистка Косецкая проведет сбор с молодежной сборной Индии.

Серебряный призер чемпионата Европы по бадминтону-2018 россиянка Евгения Косецкая проведет сбор с молодежной сборной Индии.

«В мае будет Кубок России, и я перед этим хочу полететь на две недели в Индию тренироваться к бывшему игроку сборной России Ивану Созонову, который сейчас работает там. У нас есть возможность периодически летать к нему в Индию и там тренироваться вместе с молодежной сборной, с которой он работает», – рассказала Косецкая.

В сезоне-2021/22 Косецкая выступала за один из польских бадминтонных клубов, однако весной 2022 года после обострения ситуации на Украине с ней был расторгнут контракт.

«Я сейчас не езжу играть за зарубежные клубы, но другие ребята ездят. Это прикольно, есть возможность поиграть с другими спортсменами. Смена партнеров, это всегда идет на пользу. У меня контракт закончился. Хотела бы продолжить играть за какой-то зарубежный клуб? Не знаю», – отметила бадминтонистка.