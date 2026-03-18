Европейская конфедерация бадминтона отказалась приглашать россиян на ЧЕ из-за невозможности обеспечить безопасность

Российских бадминтонистов не пригласили на ЧЕ из соображений безопасности.

Европейская конфедерации бадминтона (Badminton Europe) отказалось приглашать российских спортсменов на чемпионат Европы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Александр Багдатьев.

Турнир пройдет в испанском городе Уэльва с 6 по 12 апреля. Нейтральный статус имеют четыре российских бадминтониста: Анастасия Боярун, Дарья Харлампович, Родион Алимов и Максим Оглоблин.

«С федерацией они не ведут дело и напрямую нас об этом не уведомляют, поскольку у нас отстраненный статус. Европейская конфедерация бадминтона не стала приглашать наших спортсменов.

Как формулировку выдвинули «невозможность обеспечения безопасности». Сейчас это так, уже были жеребьевки и наших там нет.

Все, что возможно, уже было сделано и это официальное и окончательное решение европейских чиновников», – сказал Багдатьев.