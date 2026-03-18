  • Европейская конфедерация бадминтона отказалась приглашать россиян на ЧЕ из-за невозможности обеспечить безопасность
Российских бадминтонистов не пригласили на ЧЕ из соображений безопасности.

Европейская конфедерации бадминтона (Badminton Europe) отказалось приглашать российских спортсменов на чемпионат Европы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Александр Багдатьев.

Турнир пройдет в испанском городе Уэльва с 6 по 12 апреля. Нейтральный статус имеют четыре российских бадминтониста: Анастасия Боярун, Дарья Харлампович, Родион Алимов и Максим Оглоблин.

«С федерацией они не ведут дело и напрямую нас об этом не уведомляют, поскольку у нас отстраненный статус. Европейская конфедерация бадминтона не стала приглашать наших спортсменов.

Как формулировку выдвинули «невозможность обеспечения безопасности». Сейчас это так, уже были жеребьевки и наших там нет.

Все, что возможно, уже было сделано и это официальное и окончательное решение европейских чиновников», – сказал Багдатьев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
А как насчет израильтян?
Ответ Александр Сачков
Всё нормально. Их охраняют.
Что значит не могут обеспечить безопасность? Принимающая сторона, любого крупного турнира(да и не только крупного) обязана её предоставить, так же как и проживание, питание и прочее.
Безопасность кого? Они за себя боятся?))
Ответ burefan
Ты хоть знаешь, насколько опасны бадминтонские ультрас?
На ОИ выступали, на Паралимпиаде вообще, с флагом и гимном. И? Кто то напал на наших? Сволочи.
А в теннисе как обеспечивают?
Я не понимаю одного: с чего ИХ невозможность обеспечить безопасность это проблема наших спортсменов? Отменяйте соревнования, если не можете обеспечить безопасность участников. А не отстраняйте тех, чью безопасность не можете обеспечить 🤦🏼‍♂️
Жаль за мат банят...
Ответ Петрович
Напиши: Пидарасы!
За это не банят.
Ответ Adeen
🤣
Под любым предлогом некоторые федры будут стараться не допускать наших спортсменов на главные МС. Волан им в руки и пусть думают, что граната...
Бедная федерация, у них бюджета хватает только на одного охранника в зале....
