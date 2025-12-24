Как эстетика гонок вдохновляет повседневную моду

С трассы – на подиумы и улицы.

С начала 2025 года вышли седьмой сезон «Драйва выживания» и спортивная драма с Брэдом Питтом про «Формулу-1», документалка Dakar: Race Against the Desert про ралли-рейд «Дакар» и второй сезон NASCAR: Full Speed про одноименные гонки. Учитывая, что в XXI веке нет более демократичного медиума, чем экран, понятно: разного рода гонки стали частью глобальной поп-культуры.

Выходу гоночной культуры в мейнстрим способствовало и то, что на стыке десятилетий номинант на «Оскар» Майкл Фассбендер, драматично тренировавшийся перед участием в «24 часах Ле-Мана», стал современным лицом увлечения скоростью (фильм об этом вышел в 2023-м). А его коллега Юэн Макгрегор обожает мотоциклы и не раз заключал контракты с Belstaff, производителем одежды для мотоциклистов.

Влияние эстетики гонок на моду огромно: сегодня это видно не только на подиумах, но и во дворе любой школы – многие подростки ходят в коротких кожаных и нейлоновых куртках, по силуэту напоминающих форму пилотов с контрастными полосами и яркими нашивками. На этом поле особенно заметна одежда от PUMA: бренд десятилетиями специализируется на экипировке гоночных команд и параллельно развивает целую автоспортивную категорию для повседневного ношения.

В России эти модели можно найти в сети мультибрендовых магазинов AMAZING RED – например, эксклюзивную коллекцию «Формулы-1» и вещи из линеек коллабораций с «БМВ», «Феррари» и «Порше». А в следующем году появится громкая совместная коллекция PUMA и команды «Ф-1» «Астон Мартин».

А теперь – подробнее о гонках и стиле.

***

В 2024-м обложка итальянского Vogue с Ириной Шейк была о «Формуле-1» (при участии Шарля Леклера и Карлоса Сайнса), к 75-летию которой ее исторический партнер PUMA стал официальным поставщиком всего чемпионата. Новое партнерство возглавил большой модник – рэпер A$AP Rocky: его назначили креативным директором автоспортивной категории с фокусом на пересечении гоночной и уличной моды.

В рамках партнерства A$AP Rocky и PUMA уже выпустили несколько коллекций, показывая капсулы прямо в контексте гоночных уик-эндов. Первой парой, в которой Роки появился в этой истории, стали ретро-кроссовки PUMA Inhale — силуэт начала нулевых, перезапущенный как часть автоспортивной коллекции 2025 года. В нулевых эти кроссовки были на пике популярности, но чаще использовались для бега, а сейчас – стилизованы под автоспортивную эстетику. Новые PUMA Inhale (которые продаются в AMAZING RED) – классический пример того, как ностальгическая модель возвращается на улицы вместе с новой волной интереса к «Формуле-1».

В 2025-м самый глянцевый гонщик мира Льюис Хэмилтон побывал соведущим Мет Гала, главной модной вечеринки планеты (актер фильма F1 Демсон Идрис пришел туда в фантазии на тему формы для гонщиков). Полноценными светскими ивентами в 2020-е обернулись и этапы всяческих гоночных дисциплин. Времена, когда Мария Шарапова четыре года не могла найти время для открытия «Ле-Мана», прошли; сейчас на гонки находят время все, кто хочет быть увиденным.

Параллельно гоночная эстетика выплеснулась на подиумы. За 2020-е в Париже Dior показывали перчатки в духе гоночной экипировки, в Монте-Карло Chanel – комбинезоны и мотоциклетные шлемы в руках моделей, Louis Vuitton и Balenciaga буквально цитировали гоночные костюмы, а Loewe и Lanvin брали шире и ссылались на автокультуру в целом.

В Милане еще раньше Prada сделали коллекцию про ретроавтомобили (2011); гоночный стиль интерпретировали Moschino, затем – Diesel, Ferragamo и, конечно, Ferrari, за последние сезоны от мерча масштабировавшиеся до респектабельной подиумной линии (но обращающиеся к корням, например, клатчем в форме суперкара Daytona SP3).

Гоночный стиль в моде с 1950-х: Джеймс Дин гонял на «Порше», кумир Шумахера вдохновил PUMA на легендарную модель кроссовок

Проникновение гоночного стиля в моду началось, конечно, не сейчас и даже не в XXI веке. Еще в 1950–70-е флагманами эстетизации гонок были голливудские харизматики Джеймс Дин, Стив Маккуин и 11-кратный номинант на «Оскар» Пол Ньюман – они сделали темы скорости, свободы и риска метафорами маскулинности. Дин в итоге погиб за рулем «Порше» по пути на гонки и так стал легендой, Маккуин участвовал в соревнованиях разного класса, снялся в фильме «Ле-Ман» (1971), дал имя оправе Persol и прославил мотоциклетную куртку Barbour (сейчас – суббренд Barbour International). Ньюман позднее финишировал вторым в настоящем «Ле-Мане» и вообще сделал неплохую гоночную карьеру.

Примерно тогда же свою визуальную революцию по разные стороны планеты совершали мотоциклисты: от американских байкерских клубов до вдохновленных ими японских босодзоку, чьи кастомные комбинезоны, шлемы и нашивки превратились в самостоятельный уличный код.

В Европе вместе с жанром ралли-рейдов на базе экспедиционного гардероба зародился их стиль: пыльные куртки, перчатки без пальцев, ветровки на молнии. Когда англичанин Джеймс Хант, выступавший в «Формуле-1» за соотечественников «Макларен», стал первым автоспортивным инфлюенсером, стиль был важной частью его легенды, позволившей ему выйти за пределы индустрии. К тому времени атрибуты гонщиков вроде белых футболок по фигуре, спортивных часов и темных очков уже считывались как элементы притягательного, желаемого стиля.

В 1980-е взаимопроникновение автоспорта и моды стало буквальным: итальянский бренд Benetton на заре арт-директорства визионера Оливьеро Тоскани раскрасил болид «Формулы-1» мазками ярких красок (1983), а немецкая компания PUMA сделала своим первым амбассадором перспективного соотечественника Штефана Беллофа (1984). Беллоф не только был кумиром Михаэля Шумахера (который тоже впоследствии подписался с PUMA), но и повлиял на появление одной из главных автоспортивных моделей кроссовок – PUMA Speedcat .

Изначально эта модель родилась как огнеупорная гоночная обувь для пилотов «Формулы-1»: низкий силуэт, цепкая подошва и обтекаемый носок были придуманы специально под педали болида. В 2000-х Speedcat ушли из паддока на улицы и стали одной из главных «гоночных» икон сникерхедов, причем прототипом силуэта стала как раз обувь, в которой соревновался Беллоф – звезда гонок на спорткарах, карьера которого в «Ф-1», к сожалению, оборвалась слишком рано.

В 2024-м PUMA официально перезапустили Speedcat и в рекламной кампании с Дуа Липой вывели их на новый виток популярности, параллельно выпустив совместную коллекцию с парижскими мастерами виральных моментов Coperni. В 2025 году Speedcat окончательно закрепились в статусе громкой модели сезона: силуэт возвращается в архивных и новых расцветках, появляются лимитированные версии под отдельные этапы «Ф-1» и специальные релизы в коллаборации с «Феррари» и «Астон Мартин» – от паддока до городского асфальта. В AMAZING RED Speedcat занимают особое место на стенде PUMA Motorsport: это пример кроссовок с гоночными корнями, которые органично смотрятся с повседневными образами – от широких джинсов до строгих юбок.

За следующие полтора десятилетия гоночный стиль нормализовался благодаря популярности пилотов «Формулы-1» Айртона Сенны и Михаэля Шумахера, гонщика NASCAR Джеффа Гордона. Эстетика гонок стала более узнаваемой благодаря серии памятных поп-культурных моментов вроде сцены из «Ангелов Чарли» (2000), мотоциклисток Chanel Карла Лагерфельда (2001), рождения франшиз «Такси» (1999), «Форсаж» (2001) и «Тачки» (2006), превращению Top Gear в полноценное развлекательное шоу, а также мотоциклетной куртки молодой Виктории Бекхэм (которую в 2024-м успела примерить ее невестка Никола Пельтц).

В XXI веке гонки – такая же часть поп-культуры, как рок-н-ролл и джинсы

Язык автоспорта стал настолько общеупотребим, что сейчас примерно любую кожаную куртку называют biker jacket – как утилитарные голубые куртки по старой памяти зовутся рабочими, хотя уже давно оторвались от пролетарских корней (любимая Гарри Стайлза стоит почти €2 000).

Так же в конце 2010-х Tommy Hilfiger (в разное время сотрудничавшие с «Лотусом», «Феррари» и «Мерседес-AMG») выпустили серию совместных коллекций с супермоделью Джиджи Хадид, у каждой из которых была каноническая поп-культурная тема: морская романтика, вестерн-мотивы, рок-н-ролл и – правильно – гонки. Младшая сестра Хадид Белла и Хейли Бибер как современные Елены Троянские своими выходами запустили в массовое сознание тысячи разных мотоциклетных курток: от масс-маркета и винтажа до Gucci и Saint Laurent.

В современную российскую культуру гоночная эстетика также вписывается без особых проблем – например, новую коллаборацию PUMA и «Формулы-1» в AMAZING RED к 75-летию гоночной серии показывали представители двух поколений русского рэпа. В фотосессии к первому дропу поучаствовал недавний фрешмен FRIENDLY THUG 52 NGG: в коллекции были отсылки к разметке гоночных трасс, а модель кроссовок PUMA Inhale украшали юбилейные бирки.

Лицом второго дропа стал рэпер ATL – презентация прошла под трек «Сатурналии», а черно-красные принты коллекции, символизирующие дрифт и скорость, рифмовались с темами его нового альбома.

В эпоху бесконечных ремейков и рипоффов, когда каждый месяц приходит очередная новая эстетика, в которой нет ничего нового, так приятно опереться на что-то красивое и вечное. Это может быть функциональная вощеная куртка на ремне, которой не страшны ветер и грязь, или что-то блестящее, светоотражающее и графичное, как у молодого Тома Круза, или кроссовки с гоночным силуэтом, которые смотрятся на педали газа так же эффектно, как и на асфальте. Все это – элементы настоящего стиля с историей и характером. А значит, и в 2025-м они работают и на трассе, и на экране, и в жизни.

