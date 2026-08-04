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  4. Старт Гран-при Бахрейна в Малайзии намечен на 10 утра по московскому времени

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Старт Гран-при Бахрейна в Малайзии намечен на 10 утра по московскому времени
ФИА утвердила время старта Гран-при Бахрейна в Малайзии.

ФИА официально подтвердила время старта Гран-при Бахрейна, который в этом году вынужденно сменит дислокацию и пройдет на трассе «Сепанг» в Малайзии.

Согласно сообщению Федерации, старт Гран-при намечен на 15 часов 4 октября по местному времени. По московскому времени гонка начнется в 10 часов утра.

Гран-при Малайзии проводился в «Формуле-1» с 1999 до 2017 года включительно, после чего этап потерял место в календаре чемпионата.

Считается, что успешное проведение Гран-при Бахрейна на «Сепанге» может заметно повысить шансы на возвращение трассы в «Ф-1» на постоянной основе.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Бахрейна
Сепанг
Гран-при Малайзии
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