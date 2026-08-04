Пьер Гасли: «Для «Альпин» критически важно прибавить, если мы хотим сохранить шанс на 5-е место в Кубке конструкторов»

Гасли рассчитает на прогресс «Альпин».

Пилот «Альпин» Пьер Гасли признал, что во второй половине сезона команде нужно добиться прогресса в работе с болидом, чтобы получить шансы занять пятое место в Кубке конструкторов по итогам чемпионата.

«Стандарты «Формулы-1» таковы, что если команда привозит на Гран-при обновления, она ожидает, что эти обновления сделают вашу машину быстрее. Со своей стороны я не сомневаюсь, что машина в итоге будет работать в соответствии с ожиданиями команды, но это действительно важный вопрос.

Потому что в Венгрии соперники из «Астон Мартин » отыграли две секунды с круга, а на этап в Зандворте они привезут обновленный двигатель. В «Рейсинг Буллз » по сравнению с началом сезона тоже отыграли больше секунды, «Ауди» тоже прибавила.

В «Альпин » же пока добились недостаточного прогресса. Так что для нас будет критически важно прибавить [во второй половине сезона], если мы хотим сохранить надежду удержать пятое место в Кубке конструкторов», – рассказал Гасли.

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