Антонелли, Ферстаппен и Хэмилтон – лучшие пилоты первой половины сезона-2026 по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков первой половины сезона-2026.

По итогам каждого этапа пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Среднее значение становится итоговой оценкой каждого пилота.

По результатам средних оценок в гонках, проведенных в первой половине сезона, лучшим гонщиком первой половины сезона оказался Андреа Кими Антонелли («Мерседес »). Вместе с ним в тройку лучших вошли Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Рейтинг лучших пилотов первой половины сезона-2026 по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 8,9

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,0

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 8,0

4. Пьер Гасли («Альпин») – 7,6

4. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 7,6

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,6

7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 7,5

7. Ландо Норрис («Макларен») – 7,5

9. Шарль Леклер («Феррари») – 7,4

10. Изак Аджар («Ред Булл») – 7,0

10. Франко Колапинто («Альпин») – 7,0

Антонелли – летний чемпион «Ф-1». В чем его уникальность?