  1. Спортс
  2. Авто
  3. Новости

  4. Антонелли, Ферстаппен и Хэмилтон – лучшие пилоты первой половины сезона-2026 по версии экспертов сайта «Ф-1»

0
Антонелли, Ферстаппен и Хэмилтон – лучшие пилоты первой половины сезона-2026 по версии экспертов сайта «Ф-1»
Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков первой половины сезона-2026.

По итогам каждого этапа пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Среднее значение становится итоговой оценкой каждого пилота.

По результатам средних оценок в гонках, проведенных в первой половине сезона, лучшим гонщиком первой половины сезона оказался Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Вместе с ним в тройку лучших вошли Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Рейтинг лучших пилотов первой половины сезона-2026 по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 8,9

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,0

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 8,0

4. Пьер Гасли («Альпин») – 7,6

4. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 7,6

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,6

7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 7,5

7. Ландо Норрис («Макларен») – 7,5

9. Шарль Леклер («Феррари») – 7,4

10. Изак Аджар («Ред Булл») – 7,0

10. Франко Колапинто («Альпин») – 7,0

Антонелли – летний чемпион «Ф-1». В чем его уникальность?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
logoАндреа Кими Антонелли
logoМакс Ферстаппен
logoДжордж Расселл
logoМерседес
logoАльпин
logoФормула-1
logoЛиам Лоусон
logoРед Булл
рейтинги
logoФеррари
logoЛандо Норрис
logoФранко Колапинто
logoМакларен
logoАрвид Линдблад
logoШарль Леклер
logoПьер Гасли
logoЛьюис Хэмилтон
logoИзак Аджар
logoРейсинг Буллз

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Чем Макс такую оценку заслужил? Он первые 3 этапа Аджару слил. Да у него аварий больше, чем подиумов
ОтветАлександр Яковлев
Чем Макс такую оценку заслужил? Он первые 3 этапа Аджару слил. Да у него аварий больше, чем подиумов
Любые ошибки в квале списываются на плохую машину, а когда в гонке отыгрывает позиции, то оценку повышают за превозмогание. Ничего нового.
ОтветСергей Горелов
Любые ошибки в квале списываются на плохую машину, а когда в гонке отыгрывает позиции, то оценку повышают за превозмогание. Ничего нового.
Тогда где тот же Пиастри?
Не люблю теории заговора , но как перевернулась ситуация в Феррари в моменте. Льюис поехал а Шарль провалился. Возможно совпадение, как говорил антибиотик из фильма, случайности в жизни случаются чаще чем закономерности:)
ОтветВиталий Выговский
Не люблю теории заговора , но как перевернулась ситуация в Феррари в моменте. Льюис поехал а Шарль провалился. Возможно совпадение, как говорил антибиотик из фильма, случайности в жизни случаются чаще чем закономерности:)
А главное, закономерности в жизни встречаются намного чаще, чем теории заговора
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен о будущем автоспорта в Нидерландах: «Популярность зачастую зависит от появления новых талантов. Будем надеяться, что кто-то из них сумеет пробиться в «Ф-1»
Маттиа Бинотто о результатах «Ауди»: «Это лучшее, на что могла рассчитывать команда»
Джонни Херберт: «Расселл вынужден что-то доказывать каждый раз, выезжая на трассу. Это выматывает»
Мика Хаккинен: «Пожалуй, единственный недостаток новых болидов – вес. Мне бы хотелось попробовать себя за рулем такой машины»
Макс Ферстаппен: «Мое главное достижение в жизни на данный момент – рождение дочери Лили»
Оскар Пиастри: «Не питаем иллюзий относительно того, что «Макларену» не хватает скорости»
Фредерик Вассер: «Обновления двигателя не помогут полностью нивелировать отставание от «Мерседеса»
Джордж Расселл: «Негативные публикации в прессе, порой раздражающие вопросы журналистов – все это меня не волнует»
Шарль Леклер о «Мадринге»: «Классная трасса. Поворот «Ла Монументаль» может стать знаковым»
Ландо Норрис: «После титула удается отключаться от «Ф-1» – уверен, что вернусь. Надо наслаждаться моментами вне гонок»
Ко всем новостям
Последние новости
Столяров и Чубаров из YADRO Motorsport выиграли четвертый этап REC
Фото
Владислав Попов выиграл этап RDS GP в Красноярске, Томми Кайли выбыл в ТОП-32
Фото
Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске
Юра Борисов и Иван Янковский откроют 4-й этап Российской серии гонок на выносливость
Решающий этап в гонке за титул – чемпион Гран-При РДС может досрочно определиться в Красноярске
Екатеринбуржец Сергей Корнеев впервые стал победителем этапа Открытого чемпионата РДС
Где смотреть Гран-при Венгрии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-При РДС в Москве
Где смотреть Гран-при Бельгии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву на ADM Raceway