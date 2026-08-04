Антонелли, Ферстаппен и Хэмилтон – лучшие пилоты первой половины сезона-2026 по версии экспертов сайта «Ф-1»

По итогам каждого этапа пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Среднее значение становится итоговой оценкой каждого пилота.
По результатам средних оценок в гонках, проведенных в первой половине сезона, лучшим гонщиком первой половины сезона оказался Андреа Кими Антонелли («Мерседес»). Вместе с ним в тройку лучших вошли Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Феррари»).
Рейтинг лучших пилотов первой половины сезона-2026 по версии экспертов сайта «Ф-1»
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 8,9
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 8,0
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 8,0
4. Пьер Гасли («Альпин») – 7,6
4. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 7,6
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 7,6
7. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 7,5
7. Ландо Норрис («Макларен») – 7,5
9. Шарль Леклер («Феррари») – 7,4
10. Изак Аджар («Ред Булл») – 7,0
10. Франко Колапинто («Альпин») – 7,0
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