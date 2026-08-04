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  4. Тото Вольфф: «Антонелли – полная противоположность стереотипа об итальянских гонщиках с их сильной эмоциональностью»

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Тото Вольфф: «Антонелли – полная противоположность стереотипа об итальянских гонщиках с их сильной эмоциональностью»
Вольфф отметил самообладание Антонелли как важный фактор успеха.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о том, какие качества поражают его в Андреа Кими Антонелли.

Вольфф признал, что никто не ожидал от Антонелли столь стремительного прогресса, и что итальянец всего в свой второй сезон в «Ф-1» будет бороться за победу в чемпионате.

«Меня поражает то, как Антонелли справляется с перепадами формы по ходу сезона, как переживает взлеты и падения. Садясь за руль болида и выезжая на трассу, Антонелли как будто закрывается в собственном коконе. А возвращаясь в боксы с трассы остается совершенно невозмутимым.

Антонелли – полная противоположность стереотипа об итальянских гонщиках, которых обычно отличает сильная эмоциональность. Он был словно создан для «Формулы-1». У гонщиков топ-уровня успех на 90 процентов определяется природным талантом, и на 10 процентов упорным трудом.

В случае с Кими подготовка к «Формуле-1» началась для него в восемь лет. Иногда у него случаются неудачные гонки, но он умеет отбросить эту неудачу в сторону и продолжать идти вперед. Никто не ожидал от него таких выступлений – и прежде всего его напарник Джордж Расселл», – рассказал Вольфф.

Антонелли – летний чемпион «Ф-1». В чем его уникальность?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoФормула-1
logoТото Вольфф
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес

Комментарии

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Счастливое стечение обстоятельств что деградация Жоры случилась после того как он чуть Кимана не вынес в Канаде, помню то невозмутимое требование штрафа напарнику.
Ну, Трулли тоже был спокойным, да и Физикелла суетой не отличался.
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