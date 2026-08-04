Стефано Доменикали: «Разрабатываем планы, которые позволят «Ф-1» в любом случае провести 24 Гран-при в 2027 году»

В «Ф-1» готовят запасные гонки на сезон-2027.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали рассказал о том, что представители чемпионата ведут переговоры с несколькими трассами на предмет возможного проведения новых гонок в 2027 году.

По словам Доменикали, в «Ф-1» разрабатывают несколько сценариев, чтобы обеспечить проведение 24 Гран-при в следующем году даже в том случае, если конфликт с участием США, Ирана и Израиля на Ближнем Востоке так и не будет урегулирован, и проведение сразу нескольких гонок снова окажется под угрозой.

«Могу заверить вас, что мы разрабатываем планы для разных сценариев, которые позволят «Формуле-1» в любом случае провести 24 Гран-при в 2027 году, вне зависимости от развития событий.

Мы продвигаемся в переговорах по проведению гонки в Южной Африке. Обсуждаем некоторые варианты проведения Гран-при в Южной Америке, в странах Дальнего Востока.

Могу сказать, что мы уже получили несколько запросов о проведении новых гонок из Китая и Японии. Тем не менее, на данный момент мы хотим ограничиться одной гонкой в Китае, поскольку «Формуле-1» нужно укрепить свои позиции на этом рынке, прежде чем рассматривать новые варианты», – рассказал Доменикали.

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