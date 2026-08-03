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Заместитель руководителя «Мерседеса»: «На первом месте стоят интересы команды, а ее главная задача – победа в Кубке конструкторов»
В «Мерседесе» ставят на первое место интересы команды.

Заместитель руководителя «Мерседеса» Брэдли Лорд рассказал о том, что коллектив продолжит ставить на первое место интересы команды.

По словам Лорда, изменение ситуации в чемпионате и положение гонщиков в общем зачете не должны влиять на общие принципы работы «Мерседеса» и расстановку приоритетов.

«Основной принцип довольно прост: если «Мерседес» может выиграть гонку, именно одна из машин «Мерседеса» должна это сделать. Именно «Мерседес» должен выиграть гонку, это главный приоритет. На первом месте стоят интересы команды, а главная задача команды – победа в Кубке конструкторов.

Сезон еще на середине. Так что пока рано думать о таких вещах, как внеочередной приоритет для пит-стопа для одного из гонщиков. Мы не думаем о сценариях того, что еще только может случиться в теории. Но да, мы хотим выиграть оба чемпионата, и постараемся повысить свои шансы, стремясь делать так, чтобы обе наши машины как можно чаще добирались до финиша, на максимально высоких позициях – и вот этого в нынешнем сезоне нам пока не удавалось сделать», – рассказал Лорд.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
logoМерседес
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