Маттиа Бинотто: «Могу только порадоваться, что Сайнса и Пиастри связывают с «Ауди», но я доволен Бортолето и Хюлькенбергом»

Бинотто прокомментировал слухи о Сайнсе, Пиастри и «Ауди».

Глава проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто ответил на вопрос о том, как воспринимает сообщения в прессе о потенциальных переходах в команду Карлоса Сайнса из «Уильямса » или Оскара Пиастри из «Макларена ».

«Прежде всего, я сам не читаю газеты или редко читаю, так что слышу это от вас.

Конечно, Карлос – тот человек, которого я очень хорошо знаю. Связать его с «Ауди» – легкий и очевидный ход.

Но могу лишь сказать, что я очень доволен составом команды. Когда обсуждают Габриэла [Бортолето] и Нико [Хюлькенберга], я часто слышу, что это хорошее сочетание – опытный и молодой гонщики. Я смотрю на ситуацию иначе. Это два очень быстрых пилота. И именно благодаря их скорости у нас хороший состав.

Могу только порадоваться, что других гонщиков связывают с нашей командой – это показывает, что в проект верят все больше. Это демонстрирует воспринятие со стороны. Команда способна стать конкурентоспособной – это уже не слух, а факт», – отметил Бинотто.

Гюнтер Штайнер: «Полагаю, Расселл изучает вариант с переходом в «Ауди». Его будущее в «Мерседесе» ограничено»

Габриэл Бортолето: «Мое будущее уже определено. Буду выступать за «Ауди» еще несколько лет»