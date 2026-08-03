Журналист Бах: «Ред Булл» как бы обвиняет Ферстаппена в том, что он пилотирует быстрее, чем позволяет болид, но это чушь»

Бах высказался о причинах аварий Ферстаппена.

Журналист F1-Insider Ральф Бах поделился информацией о том, что в «Ред Булл» считают агрессивный стиль пилотажа Макса Ферстаппена одной из причин постоянных вылетов.

«Ред Булл» как бы обвиняет его в том, что он пилотирует быстрее, чем позволяет болид, но это чушь. Если есть настолько быстрый пилот, необходимо создать машину, которая бы этому соответствовала. Вот в чем суть.

Это «Ред Булл» должен сделать болид, соотносящийся с его талантом, а не наоборот. Нужно признать, что Макс дает результат, несмотря на ограничения машины», – сообщил инсайдер.

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