  1. Спортс
  2. Авто
  3. Новости

  4. Журналист Бах: «Ред Булл» как бы обвиняет Ферстаппена в том, что он пилотирует быстрее, чем позволяет болид, но это чушь»

0
Журналист Бах: «Ред Булл» как бы обвиняет Ферстаппена в том, что он пилотирует быстрее, чем позволяет болид, но это чушь»
Бах высказался о причинах аварий Ферстаппена.

Журналист F1-Insider Ральф Бах поделился информацией о том, что в «Ред Булл» считают агрессивный стиль пилотажа Макса Ферстаппена одной из причин постоянных вылетов.

«Ред Булл» как бы обвиняет его в том, что он пилотирует быстрее, чем позволяет болид, но это чушь. Если есть настолько быстрый пилот, необходимо создать машину, которая бы этому соответствовала. Вот в чем суть.

Это «Ред Булл» должен сделать болид, соотносящийся с его талантом, а не наоборот. Нужно признать, что Макс дает результат, несмотря на ограничения машины», – сообщил инсайдер.

Макс Ферстаппен о развороте: «Откуда мне знать, что сломалось. «Ред Булл» видит, что что-то снова не так. Машина неуправляемая»

Дэвид Крофт о жалобах Ферстаппена на «Ред Булл»: «Может, Макс пытается создать возможность для перехода в «Макларен»?»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Зачем слова "какого-то журналюги" местному авторитетному хейтерскому Ыкспертному сообществу
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен о будущем автоспорта в Нидерландах: «Популярность зачастую зависит от появления новых талантов. Будем надеяться, что кто-то из них сумеет пробиться в «Ф-1»
Маттиа Бинотто о результатах «Ауди»: «Это лучшее, на что могла рассчитывать команда»
Джонни Херберт: «Расселл вынужден что-то доказывать каждый раз, выезжая на трассу. Это выматывает»
Мика Хаккинен: «Пожалуй, единственный недостаток новых болидов – вес. Мне бы хотелось попробовать себя за рулем такой машины»
Макс Ферстаппен: «Мое главное достижение в жизни на данный момент – рождение дочери Лили»
Оскар Пиастри: «Не питаем иллюзий относительно того, что «Макларену» не хватает скорости»
Фредерик Вассер: «Обновления двигателя не помогут полностью нивелировать отставание от «Мерседеса»
Джордж Расселл: «Негативные публикации в прессе, порой раздражающие вопросы журналистов – все это меня не волнует»
Шарль Леклер о «Мадринге»: «Классная трасса. Поворот «Ла Монументаль» может стать знаковым»
Ландо Норрис: «После титула удается отключаться от «Ф-1» – уверен, что вернусь. Надо наслаждаться моментами вне гонок»
Ко всем новостям
Последние новости
Столяров и Чубаров из YADRO Motorsport выиграли четвертый этап REC
Фото
Владислав Попов выиграл этап RDS GP в Красноярске, Томми Кайли выбыл в ТОП-32
Фото
Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске
Юра Борисов и Иван Янковский откроют 4-й этап Российской серии гонок на выносливость
Решающий этап в гонке за титул – чемпион Гран-При РДС может досрочно определиться в Красноярске
Екатеринбуржец Сергей Корнеев впервые стал победителем этапа Открытого чемпионата РДС
Где смотреть Гран-при Венгрии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-При РДС в Москве
Где смотреть Гран-при Бельгии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву на ADM Raceway