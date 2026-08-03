  1. Спортс
  2. Авто
  3. Новости

  4. Юки Цунода: «Любимый фильм из детства – «Перевозчик» со Стэйтемом. Всегда нравились сцены, где дерутся голыми руками и ногами»

0
Юки Цунода: «Любимый фильм из детства – «Перевозчик» со Стэйтемом. Всегда нравились сцены, где дерутся голыми руками и ногами»
Цунода рассказал о фильме, из-за которого стал фанатом Стэйтема.

Резервный пилот «Ред Булл» Юки Цунода поделился мыслями о любимых фильмах.

«В последнее время редко получается что-то смотреть, но «Американский снайпер» – один из моих любимых. Он вышел уже давно, но запомнился.

Эмоции главного героя, снайпера показаны так, что чувствуешь, будто сам стреляешь. И все основано на реальных событиях – это действительно захватывающе. Фильм стал поводом по-новому задуматься о войне и иначе относиться к тому, что она собой представляет.

Мой любимый фильм из детства – «Перевозчик». Из-за него я стал фанатом Джейсона Стэйтема, главного актера. Мне всегда нравились боевики и сцены, где дерутся голыми руками и ногами – они невероятно зрелищные и интересные», – сообщил японец.

Юки Цунода: «Хотел бы увидеть Джейсона Стэйтема в сиквеле «Формулы-1». Было бы интересно включить злодеев и боевые сцены»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Shiga Sports
logoЮки Цунода
logoДжейсон Стэйтем
фильмы
logoРед Булл
logoФормула-1

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Тоесть это не Цунода грабил Беладжо в "11 Друзьях Оушена"?
Не знаю, а я предпочитаю Стэтхэма
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Макс Ферстаппен о будущем автоспорта в Нидерландах: «Популярность зачастую зависит от появления новых талантов. Будем надеяться, что кто-то из них сумеет пробиться в «Ф-1»
Маттиа Бинотто о результатах «Ауди»: «Это лучшее, на что могла рассчитывать команда»
Джонни Херберт: «Расселл вынужден что-то доказывать каждый раз, выезжая на трассу. Это выматывает»
Мика Хаккинен: «Пожалуй, единственный недостаток новых болидов – вес. Мне бы хотелось попробовать себя за рулем такой машины»
Макс Ферстаппен: «Мое главное достижение в жизни на данный момент – рождение дочери Лили»
Оскар Пиастри: «Не питаем иллюзий относительно того, что «Макларену» не хватает скорости»
Фредерик Вассер: «Обновления двигателя не помогут полностью нивелировать отставание от «Мерседеса»
Джордж Расселл: «Негативные публикации в прессе, порой раздражающие вопросы журналистов – все это меня не волнует»
Шарль Леклер о «Мадринге»: «Классная трасса. Поворот «Ла Монументаль» может стать знаковым»
Ландо Норрис: «После титула удается отключаться от «Ф-1» – уверен, что вернусь. Надо наслаждаться моментами вне гонок»
Ко всем новостям
Последние новости
Столяров и Чубаров из YADRO Motorsport выиграли четвертый этап REC
Фото
Владислав Попов выиграл этап RDS GP в Красноярске, Томми Кайли выбыл в ТОП-32
Фото
Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске
Юра Борисов и Иван Янковский откроют 4-й этап Российской серии гонок на выносливость
Решающий этап в гонке за титул – чемпион Гран-При РДС может досрочно определиться в Красноярске
Екатеринбуржец Сергей Корнеев впервые стал победителем этапа Открытого чемпионата РДС
Где смотреть Гран-при Венгрии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-При РДС в Москве
Где смотреть Гран-при Бельгии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву на ADM Raceway