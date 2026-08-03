Юки Цунода: «Любимый фильм из детства – «Перевозчик» со Стэйтемом. Всегда нравились сцены, где дерутся голыми руками и ногами»

Цунода рассказал о фильме, из-за которого стал фанатом Стэйтема.

Резервный пилот «Ред Булл » Юки Цунода поделился мыслями о любимых фильмах.

«В последнее время редко получается что-то смотреть, но «Американский снайпер» – один из моих любимых. Он вышел уже давно, но запомнился.

Эмоции главного героя, снайпера показаны так, что чувствуешь, будто сам стреляешь. И все основано на реальных событиях – это действительно захватывающе. Фильм стал поводом по-новому задуматься о войне и иначе относиться к тому, что она собой представляет.

Мой любимый фильм из детства – «Перевозчик». Из-за него я стал фанатом Джейсона Стэйтема, главного актера. Мне всегда нравились боевики и сцены, где дерутся голыми руками и ногами – они невероятно зрелищные и интересные», – сообщил японец.

Юки Цунода: «Хотел бы увидеть Джейсона Стэйтема в сиквеле «Формулы-1». Было бы интересно включить злодеев и боевые сцены»