Экс-гонщик «Ф-1» Дорнбос: «О будущем Ферстаппена в «Ред Булл» объявят в Зандворте, вероятно»

Будущее Ферстаппена прояснится в ближайшее время, предположил Дорнбос.

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Дорнбос считает, что на предстоящем Гран-при Нидерландов (21-23 августа) «Ред Булл» может подтвердить продолжение сотрудничества с Максом Ферстаппеном на ближайшие два года.

«Я больше не могу представить, что «Мерседес » будет гоняться за Максом так, как это было в прошлом. Сейчас у команды есть своя следующая суперзвезда [Андреа Кими Антонелли ]. Если Джордж Расселл продолжит выступать плохо и это станет проблемой, можно просто нанять другого второго пилота.

Значит, подпись четырехкратного чемпиона мира уже не нужна. Это была бы отличная история для маркетинга, но катастрофа со спортивной точки зрения, на мой взгляд – эти два парня в одной команде.

О будущем Макса, вероятно, объявят в Зандворте. Это важный момент для «Ред Булл» – сохранить Макса и подтвердить его контракт до 2028 года. Такое соглашение уже было подписано. Просто будет правильно по отношению к команде озвучить это и для СМИ, и для компании «Ред Булл»: «Я остаюсь с вами, чтобы мы могли сосредоточиться на сезоне-2027», – порассуждал нидерландец в подкасте Pit Talk.

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