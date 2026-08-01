Герхард Бергер о борьбе Антонелли и Расселла: «Неправильно делать ставки. В 2025-м казалось, что Пиастри обыграет Норриса»

Бергер заявил, что в битве Антонелли и Расселла ничего не решено.

Бывший гонщик «Формулы-1» Герхард Бергер поделился мнением о внутрикомандной борьбе между пилотами «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом.

«Это «Ф-1». Если попадаешь в топ-команду «Ф-1», неизбежно придется иметь дело с быстрым гонщиком. Уверен, Льюису Хэмилтону тоже иногда хочется, чтобы в напарниках был не такой быстрый пилот, как Шарль Леклер !

Это звоночек от Антонелли для Джорджа. Антонелли кажется особенным, в этом нет сомнений. Я вижу, что Джордж активно атакует, старается пилотировать на пределе.

На мой взгляд, неправильно делать ставки. Один пилот рискует, он молодой, с горячей кровью. Другой же гораздо более опытный – он вернет мяч обратно на половину поля Антонелли.

В начале прошлого года казалось, что Оскар Пиастри обыграет Ландо Норриса, а Норрис перевернул страницу и выиграл чемпионство. В «Ф-1» ничего не решено. Борьба идет до самого конца», – сказал Бергер.

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