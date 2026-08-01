Герхард Бергер о борьбе Антонелли и Расселла: «Неправильно делать ставки. В 2025-м казалось, что Пиастри обыграет Норриса»

Бывший гонщик «Формулы-1» Герхард Бергер поделился мнением о внутрикомандной борьбе между пилотами «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом.
«Это «Ф-1». Если попадаешь в топ-команду «Ф-1», неизбежно придется иметь дело с быстрым гонщиком. Уверен, Льюису Хэмилтону тоже иногда хочется, чтобы в напарниках был не такой быстрый пилот, как Шарль Леклер!
Это звоночек от Антонелли для Джорджа. Антонелли кажется особенным, в этом нет сомнений. Я вижу, что Джордж активно атакует, старается пилотировать на пределе.
На мой взгляд, неправильно делать ставки. Один пилот рискует, он молодой, с горячей кровью. Другой же гораздо более опытный – он вернет мяч обратно на половину поля Антонелли.
В начале прошлого года казалось, что Оскар Пиастри обыграет Ландо Норриса, а Норрис перевернул страницу и выиграл чемпионство. В «Ф-1» ничего не решено. Борьба идет до самого конца», – сказал Бергер.
Гюнтер Штайнер о шансах Расселла на титул: «5 процентов. Все гораздо печальнее, чем у Норриса в 2025-м»
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Комментарии
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Но (сейчас посмотрев внимательнее!) вижу - сравнение с 2025, абсолютно неуместное:
1. В Зандфорте - у Ландо мотор сдох! (Да, Оскар лидировал там всегда, но и Ландо - шёл 2-ым до схода!)
2. Максимальный отрыв по очкам у Оскара, был именно после Зандфорта (повторю - со сходом Ландо и победой Оскара!).
И был он - "всего" 34 очка.
(У Андреа Кими сейчас преимущество над Джорджем - 59!)
3. Андреа Кими - он видно, сильно отличается от Оскара. У него (пацана!!) и задора-напора (причём честного!!) гораздо больше, и удачи у него больше, и... (см. п.2).
4. У Оскара после Зандфорта-2025 - побед уже не было.
Ландо же - клепал победы, только так!
(Сомневаюсь я, что Тото допустит такого с Андреа Кими!
Да и сам Андреа Кими - тоже навряд ли!!)
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Т.ч. - если бы я ставил деньги - поставил бы на Андреа Кими, однозначно.
(Видно - Джордж уже в унынии, только!)
А без денег, однозначно - Тото не допустит, чтобы Агндреа Кими потерял своё преимущество в 59 очков (над Джорджем!).