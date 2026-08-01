Флавио Бриаторе: «С Трампом пытался провести Гран-при в Нью-Джерси. Дональд понятия не имел о «Ф-1», но он отличный промоутер»

Бриаторе рассказал о попытке организовать Гран-при с Трампом.

Исполнительный советник «Альпин » Флавио Бриаторе порассуждал о росте «Формулы-1» в США с приходом новых владельцев из «Либерти Медиа» и рассказал о попытке провести Гран-при в Нью-Джерси вместе с нынешним президентом страны Дональдом Трампом.

«Не знаю, помните ли вы, но для нашей серии было невозможно гоняться в Америке. Берни [Экклстоун ] пытался. Была одна дурацкая гонка в Финиксе с нулем зрителей. Была гонка в Индианаполисе с большими проблемами – вы это помните. Мы так и не погонялись из-за всех этих трудностей между «Бриджстоуном» и «Мишлен» [с шинами, которые не выдерживали нагрузку].

Я тоже вместе с Дональдом Трампом пытался провести гонку в [Нью-]Джерси. И у нас не получилось, потому что парень, который хотел построить трассу, обанкротился. Это было невозможно.

Сейчас приезжаешь в Майами – 500 000 зрителей, в Остин – все трибуны заполнены, в Вегас. «Ф-1» кардинально поменялась. На каждой гонке аншлаг – неважно, дождь, не дождь. Что по-настоящему изменилось, так это коммерческая составляющая. «Либерти» действует гораздо более открыто. Берни был очень хорош, но он сильно все ограничивал в бизнесе.

Дональд понятия не имел о «Ф-1», но он отличный промоутер. В то время он занимался промоушеном бокса и всего, что только можно, в Вегасе.

Я организовал разговор Дональда с Берни, чтобы понять, где лучше всего провести гонку в Нью-Йорке. Дональд сказал нам, что в Нью-Йорке сделать что-то очень тяжело по миллиону причин, но Джерси – подходящее место.

И Берни начал переговоры по поводу Джерси с двумя-тремя разными людьми. Но у нас так и не получилось, ведь до «Либерти» «Ф-1» не считалась в Америке чем-то особенным», – поделился историей Бриаторе.

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