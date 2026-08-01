Хуан-Пабло Монтойя: «Не считаю, что Ферстаппен хочет уйти из «Ред Булл», Макс на своем месте»

Монтойя предположил, что Ферстаппен намерен остаться в «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о будущем гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена .

«Не считаю, что Макс хочет уйти из «Ред Булл». Ты в одной из лучших команд «Ф-1» – пожалуй, лучшей за последние 20 лет наряду с «Мерседесом ». Ты на своем месте.

Да, команда поменялась, поскольку многие ушли, но она все еще дает результат. В прошлом году почти удалось совершить камбэк и завоевать титул. Мне кажется, именно это он и хочет увидеть от коллектива и просто оказывает давление», – отметил эксперт.

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