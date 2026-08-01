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Хуан-Пабло Монтойя: «Не считаю, что Ферстаппен хочет уйти из «Ред Булл», Макс на своем месте»
Монтойя предположил, что Ферстаппен намерен остаться в «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о будущем гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Не считаю, что Макс хочет уйти из «Ред Булл». Ты в одной из лучших команд «Ф-1» – пожалуй, лучшей за последние 20 лет наряду с «Мерседесом». Ты на своем месте.

Да, команда поменялась, поскольку многие ушли, но она все еще дает результат. В прошлом году почти удалось совершить камбэк и завоевать титул. Мне кажется, именно это он и хочет увидеть от коллектива и просто оказывает давление», – отметил эксперт.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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logoМакс Ферстаппен
возможные переходы
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Комментарии

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Конечно, он никуда не уйдёт и закончит карьеру в Ред Булл, иначе его ждёт судьба похуже Феттеля.
ОтветМихаил Пивненко
Конечно, он никуда не уйдёт и закончит карьеру в Ред Булл, иначе его ждёт судьба похуже Феттеля.
Похуже или получше - никто заранее не знает.
Но то, что у Макса - пример с Сёбом происходил на глазах и не так давно - этот факт, он однозначно знает/помнит.
И повторять грабли - он (с отцом!) не хочет (даже пробовать!), также однозначно.
ОтветИмя Фамилия
Похуже или получше - никто заранее не знает. Но то, что у Макса - пример с Сёбом происходил на глазах и не так давно - этот факт, он однозначно знает/помнит. И повторять грабли - он (с отцом!) не хочет (даже пробовать!), также однозначно.
Однако его угрозы уйти из команды не могут не вызывать ответной реакции от руководства Ред Булл. У его по контракту ещё 2,5 года. Если учесть, что его заигрывания с Мерседесом начались пару лет назад, и он до сих пор не дал согласие остаться в команде на следующий сезон, то это ему может сильно аукнутся. Новый контракт от Ред Булл на 2029 год он может и не получить. У них на подходе талантливая молодёжь, а в 2028 году Макс будет в положении как Льюис перед переходом в Феррари ( бывший чемпион, который давно не борется за титул).
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