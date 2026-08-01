Хуан-Пабло Монтойя: «Не считаю, что Ферстаппен хочет уйти из «Ред Булл», Макс на своем месте»
Монтойя предположил, что Ферстаппен намерен остаться в «Ред Булл».
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя высказался о будущем гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Не считаю, что Макс хочет уйти из «Ред Булл». Ты в одной из лучших команд «Ф-1» – пожалуй, лучшей за последние 20 лет наряду с «Мерседесом». Ты на своем месте.
Да, команда поменялась, поскольку многие ушли, но она все еще дает результат. В прошлом году почти удалось совершить камбэк и завоевать титул. Мне кажется, именно это он и хочет увидеть от коллектива и просто оказывает давление», – отметил эксперт.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Комментарии
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Но то, что у Макса - пример с Сёбом происходил на глазах и не так давно - этот факт, он однозначно знает/помнит.
И повторять грабли - он (с отцом!) не хочет (даже пробовать!), также однозначно.