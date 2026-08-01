WRC. Ожье попал в серьезную аварию, лидируя на Ралли Финляндии. Гонщика отправили в больницу на обследование

Ожье попал в аварию на Ралли Финляндии и отправлен в больницу на обследование.

Девятикратный и действующий чемпион мира по ралли попал в серьезную аварию на предпоследнем субботнем спецучастке этапа в Финляндии .

Гонщик «Тойоты » уверенно лидировал в гонке, когда вылетел из быстрого поворота и на высокой скорости ударился о насыпь.

Пилот и его штурман смогли самостоятельно выбраться из сильно поврежденной машины, однако были отправлены в больницу на обследование. Команда сообщила, что оба спортсмена находятся в сознании и в целом в нормальном состоянии.

Дирекция гонки прервала трансляцию и вывесила красный флаг.

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Фото: SoyMotor