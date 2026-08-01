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WRC. Ожье попал в серьезную аварию, лидируя на Ралли Финляндии. Гонщика отправили в больницу на обследование
Ожье попал в аварию на Ралли Финляндии и отправлен в больницу на обследование.

Девятикратный и действующий чемпион мира по ралли попал в серьезную аварию на предпоследнем субботнем спецучастке этапа в Финляндии.

Гонщик «Тойоты» уверенно лидировал в гонке, когда вылетел из быстрого поворота и на высокой скорости ударился о насыпь.

Пилот и его штурман смогли самостоятельно выбраться из сильно поврежденной машины, однако были отправлены в больницу на обследование. Команда сообщила, что оба спортсмена находятся в сознании и в целом в нормальном состоянии.

Дирекция гонки прервала трансляцию и вывесила красный флаг.

Большой разговор с лучшим российским гонщиком. О кризисе в ралли, пилотаже боком и состязаниях будущего

Я погонял на симуляторе с топ-раллистом из России

Фото: SoyMotor

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Fr.motorsport.com
Тойота WRC
Себастьян Ожье
Ралли Финляндии
чемпионат мира по ралли

Комментарии

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Я не пойму Ожье, если он так сильно хочет побить рекорд Леба, почему бы не выступить полный сезон? Учитывая агрессивный стиль Сольберга и не агрессивный Эванса, шансы чрезмерно высоки на чемпионский сезон, но участвуя не полный сезон, тебе надо гнать flat out, рискуя под конец карьеры лишиться здоровья.
ОтветHALIF
Я не пойму Ожье, если он так сильно хочет побить рекорд Леба, почему бы не выступить полный сезон? Учитывая агрессивный стиль Сольберга и не агрессивный Эванса, шансы чрезмерно высоки на чемпионский сезон, но участвуя не полный сезон, тебе надо гнать flat out, рискуя под конец карьеры лишиться здоровья.
А он и не говорил, что у него есть такая цель. Он просто катается в своё удовольствие, будет шанс на титул - окей, поборется. В 2024-м его вообще Тойота уговорила программу расширить, сам он не собирался.

Впрочем, по поводу 27-го он уже сказал, что новая техника его не очень радует и возможно его даже на частичном расписании в следующем году не будет.

Ну а риск лишиться здоровья и даже жизни в ралли всегда высок, к сожалению, не так давно же Крейга Брина потеряли.
Тачку Эванса тоже нехило ушатало, но повезло - вернулся на трассу c помощью фанатов. Удивительно, что вообще тронулся после трех переворотов )
ОтветStonedJesus
Тачку Эванса тоже нехило ушатало, но повезло - вернулся на трассу c помощью фанатов. Удивительно, что вообще тронулся после трех переворотов )
Там похлеще было с автомобилем Сескса Мартиньша. Место штурмана после аварии снесло полностью. Слава богу все обошлось.
Что касается Себа, то после того как выбрался из автомобиля, он начал терять сознание.
Сейчас все хорошо, но на ночь решили оставить в больнице.
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