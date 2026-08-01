Юки Цунода: «Хотел бы увидеть Джейсона Стэйтема в сиквеле «Формулы-1». Было бы интересно включить злодеев и боевые сцены»

Цунода сообщил, что хочет увидеть Стэйтема в новом фильме о «Ф-1».

Резервный пилот «Ред Булл » Юки Цунода поделился мыслями о картине «Формула-1 », где главную роль сыграл Брэд Питт.

«Если говорить с точки зрения действующего гонщика, какие-то моменты кажутся голливудскими (смеется). Но история очень интересная, и, на мой взгляд, это прекрасный фильм, который поможет привлечь новых фанатов «Ф-1». И, главное, Брэд Питт был очень классным.

Если будет сиквел, я бы хотел увидеть там не только Брэда Питта, но и Джейсона Стэйтема (смеется). Мне нравятся злодеи и боевые сцены – было бы интересно включить такие элементы. В реальной «Формуле-1» особо не подерешься, и фильм может стать чересчур голливудским, но мне хочется экшна.

А еще – контракты гонщиков и политические игры между командами. Автоспорт – уникальный и сложный мир. Было бы интересно погрузиться глубже в настоящие закулисные драмы», – порассуждал японец.

Цунода, который является фанатом Стэйтема, также рассказал о знакомстве с актером.

«У меня была возможность несколько раз встретиться с ним лично. Мы не общаемся постоянно, но обменялись контактами, и он даже представил меня своей семье.

На экране он излучает ауру волка-одиночки, но в жизни является очень простым и энергичным человеком. Он оказался куда более открытым, чем я ожидал – и это была приятная неожиданность», – добавил Цунода.

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