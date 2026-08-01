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  4. Юки Цунода: «Хотел бы увидеть Джейсона Стэйтема в сиквеле «Формулы-1». Было бы интересно включить злодеев и боевые сцены»

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Юки Цунода: «Хотел бы увидеть Джейсона Стэйтема в сиквеле «Формулы-1». Было бы интересно включить злодеев и боевые сцены»
Цунода сообщил, что хочет увидеть Стэйтема в новом фильме о «Ф-1».

Резервный пилот «Ред Булл» Юки Цунода поделился мыслями о картине «Формула-1», где главную роль сыграл Брэд Питт.

«Если говорить с точки зрения действующего гонщика, какие-то моменты кажутся голливудскими (смеется). Но история очень интересная, и, на мой взгляд, это прекрасный фильм, который поможет привлечь новых фанатов «Ф-1». И, главное, Брэд Питт был очень классным.

Если будет сиквел, я бы хотел увидеть там не только Брэда Питта, но и Джейсона Стэйтема (смеется). Мне нравятся злодеи и боевые сцены – было бы интересно включить такие элементы. В реальной «Формуле-1» особо не подерешься, и фильм может стать чересчур голливудским, но мне хочется экшна.

А еще – контракты гонщиков и политические игры между командами. Автоспорт – уникальный и сложный мир. Было бы интересно погрузиться глубже в настоящие закулисные драмы», – порассуждал японец.

Цунода, который является фанатом Стэйтема, также рассказал о знакомстве с актером.

«У меня была возможность несколько раз встретиться с ним лично. Мы не общаемся постоянно, но обменялись контактами, и он даже представил меня своей семье.

На экране он излучает ауру волка-одиночки, но в жизни является очень простым и энергичным человеком. Он оказался куда более открытым, чем я ожидал – и это была приятная неожиданность», – добавил Цунода.

Актер из «Формулы-1» Идрис «не раздумывая» согласится на съемки в сиквеле: «Идут захватывающие переговоры. Мало что могу рассказать»

Хэмилтон взял урок у постановщика боевых сцен из «Убить Билла»: «Вернулся в додзе. Напомнило, как занимался карате в детстве»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Shiga Sports
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Брэд Питт
кино

Комментарии

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Стейтем? Ок, понеслась:

Запомни: всего одна ошибка – и ты ошибся
ОтветГаборик
Стейтем? Ок, понеслась: Запомни: всего одна ошибка – и ты ошибся
Однажды я качал пресс в воде, с тех пор вода называется пресная ⓒ Джейсон Стейтем
ОтветГаборик
Стейтем? Ок, понеслась: Запомни: всего одна ошибка – и ты ошибся
Если заблудился в лесу, иди домой
Стэтхэма тогда нужно брать на роль президента FIA, типа у них какие-то тёрки с Сонни Хейсом ещё с молодости, и он будет мешать ему и его команде с помощью закулисных интриг.
А еще хоррор, супергероику и мультивселенные
Ответtusiel
А еще хоррор, супергероику и мультивселенные
И порно
ОтветKrimax
И порно
Ты первый фильм видел? Это и есть настоящая порнография.
И Вина Дизеля ещё. Тогда первый фильм с Брэдом Питтом покажется вершиной реализма.
ОтветДмитрий Дудников
И Вина Дизеля ещё. Тогда первый фильм с Брэдом Питтом покажется вершиной реализма.
тогда ещё Дуэйна Джонсона и Джейсона Момоа, давно хотел на их химию посмотреть
ОтветДмитрий Дудников
И Вина Дизеля ещё. Тогда первый фильм с Брэдом Питтом покажется вершиной реализма.
Кто сказал семья?))
И чтоб на машины пулеметы ещё поставили, а под колеса мины.
Ответrboroveev@gmail.com
И чтоб на машины пулеметы ещё поставили, а под колеса мины.
И что бы прозвище Франкенштейном было
Ответrboroveev@gmail.com
И чтоб на машины пулеметы ещё поставили, а под колеса мины.
Есть такой со Стэтхэмом, смертельная гонка называется, чтобы выйти из тюрьмы нужно победить в гонке, пулеметы-огнеметы-кровь-цитаты про семью и девушка, всё есть. Кстати весьма неплохой фильм своего времени и готовое камео для продолжения Ф1.
Гонщик с сомнительным прошлым ставит на колени всю Ф1, вынуждая Сонни Хейса снова сдуть пыль со шлема. После первого фильма не так и нереалистично звучит
болиды-трансформеры?
Ответdmitrij.vnukov2017
болиды-трансформеры?
Тогда главную роль нужно отдать Элиоту Пейджу
Николаса Кейджа
А чего не Вин Дизель сразу?)
ОтветOnion
А чего не Вин Дизель сразу?)
Это не та «семья»)
лучше доменика торетто или брюса уиллиса накрайняк раз на лысых потянуло
ОтветАнтимосковский
лучше доменика торетто или брюса уиллиса накрайняк раз на лысых потянуло
у второго сейчас проблемы со здоровьем
ОтветАнтимосковский
лучше доменика торетто или брюса уиллиса накрайняк раз на лысых потянуло
Брюс не в игре уже давно и навсегда
Вы еще Лиама Нисона пригласите🤣✌️😬
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