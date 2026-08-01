Эмерсон Фиттипальди: «Болид-2026 сильнее раскрывает талант – вот одна из причин, почему Хэмилтон прибавил»

Фиттипальди связал успехи Хэмилтона с болидом «Ф-1» нового поколения.

Двукратный чемпион «Формулы-1» Эмерсон Фиттипальди подвел итоги успешной половины сезона для пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона .

«Я был так рад увидеть скорость Льюиса и «Феррари». Помню, в прошлом году… Похожее случилось со мной в «Индикаре ». В «Ф-1», когда становишься старше, люди начинают говорить: «Он уже не может пилотировать». В прошлом году все критиковали Льюиса: «Он неспособен обыграть Леклера , он слишком старый». А теперь он показывает силу.

Считаю, это плюс для спорта в целом, плюс для болельщиков. Фантастика – снова видеть, как побеждает «Феррари», как побеждает Льюис.

Еще одна вещь, о которой не так много говорят – новый болид. Он компактнее, прижимной силы меньше. На мой взгляд, машину труднее пилотировать быстро. Она сильнее раскрывает талант. Вот одна из причин, почему Льюис прибавил – благодаря способности контролировать, чувствовать болид, ведь он крайне талантливый гонщик.

И он работает в «Феррари » второй год, поэтому знает инженеров, знает систему», – подчеркнул бразилец.

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