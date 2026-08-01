Гюнтер Штайнер: «Полагаю, Расселл изучает вариант с переходом в «Ауди». Его будущее в «Мерседесе» ограничено»

Штайнер поделился теорией о будущем Расселла.

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер предположил, что пилот «Мерседеса » Джордж Расселл в будущем может перейти в «Ауди ».

«Пилоты проявляют большой интерес к переходу в «Ауди» в 2028-м. Команда уже практически определилась с составом на следующий сезон – но в 2028-м может появиться возможность присоединиться к коллективу.

Это весьма интересный вариант, поскольку «Ауди» сильно прогрессирует. Кажется, они движутся в правильном направлении. Думаю, тут есть несколько кандидатов. Без сомнений, один из них – Карлос [Сайнс].

Полагаю, Джордж тоже изучает этот вариант. Сейчас он выступает в одной команде с Кими [Антонелли], но Расселл не хочет провести рядом с ним всю карьеру. Его будущее в «Мерседесе» ограничено. Вот почему он пытается рассмотреть другие опции», – заявил Штайнер.

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