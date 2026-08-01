Герхард Бергер: «Если Ферстаппен будет избегать лишнего шума, через 6-12 месяцев «Ред Булл» снова станет быстрым»

Бергер дал совет Ферстаппену.

Бывший пилот «Ф-1» Герхард Бергер поделился мнением о недовольстве Макса Ферстаппена нынешними результатами «Ред Булл ».

«Я фанат Макса. Мне кажется, он выдающийся пилот. «Ред Булл» построил совершенно новый мотор. Да, у них есть люди, которые прежде работали в других компаниях, однако бороться с такими опытными соперниками, как «Мерседес» и «Феррари», и при этом уже в первый год создать собственный конкурентоспособный двигатель – это впечатляет.

У них случаются проблемы с надежностью техники, это неприятно, особенно когда речь идет о заднем антикрыле – но и у других команд есть проблемы с надежностью. Думаю, если Макс продолжит работать с командой избегая лишнего шума и если они наберут еще несколько хороших специалистов, то, я бы сказал, через 6-12 месяцев «Ред Булл» будет снова очень, очень быстр», – считает Бергер.

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