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«Ф-1» может вернуть болельщикам часть средств за одну из практик перед Гран-при Лас-Вегаса 2023 года
Болельщикам могут частично вернуть средств за практику «Ф-1».

Компания «Либерти Медиа» – владелец коммерческих прав на «Ф-1» – предложила болельщикам частичный возврат средств из-за ситуации в 2023 году.

Тогда во время первой пятничной тренировки перед дебютным Гран-при Лас-Вегаса отвалилась крышка дренажного люка, повредившая болид «Феррари» Карлоса Сайнса.

Сессию завершили досрочно, вторую практику пришлось отложить на два часа для ремонтных работ. В результате вторая тренировка должна была начаться после окончания смен сотрудников службы безопасности – в связи с чем фанатов попросили покинуть трибуны.

Позже группа недовольных болельщиков подала иск против «Либерти Медиа». Компания отреагировала предложением в виде частичного возмещения ущерба: между болельщиками могут разделить около 3 миллионов долларов.

При этом в «Либерти Медиа» подчеркнули, что данное предложение не означает признание вины за инцидент.

«Ф-1» представила новый сейфти-кар. Точно такой же «Мерседес» Антонелли разбил зимой
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
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logoФормула-1

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