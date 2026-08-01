Изак Аджар: «В «Ред Булл» у меня возникали сомнения из-за Ферстаппена и опыта его прошлых напарников»

Аджар высказался о своем положении в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» ответил на вопрос о том, как на его настрой в команде повлиял опыта прошлых напарников Макса Ферстаппена .

«Очевидно, я знал, в какую команду перехожу. И у меня определенно возникали некоторые сомнения из-за Макса. Тут не поспоришь, он отличный пилот.

Так что я немного сомневался, чувствовал некоторое давление. Но пока что все складывается, как я вполне и ожидал. Но да, я определенно думал об опыте прошлых пилотов», – сказал Аджар.

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