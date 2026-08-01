Гоночный директор «Ауди»: «Следующее обновление мотора будет в 2027-м»

В «Ауди» отказались от обновлений мотора до 2027-го.

Гоночный директор «Ауди » Аллан Макниш заявил, что команда не будет больше улучшать силовую установку в текущем сезоне.

«Следующее обновление мотора будет в 2027-м. Всем приходится идти на компромисс при выборе, над чем именно работать – над шасси или двигателем.

Нужно учитывать, куда тратятся деньги. Нельзя потратить все сразу, поскольку в таком случае вам не хватит средств на борьбу в дальнейшем. Поэтому нужно контролировать ожидания и мыслить в рамках не одного, а нескольких сезонов.

Если говорить об ADUO, то мы тут же привезли кое-что в Барселону – мы слегка адаптировали мотор, и все хорошо сработало. Нам это по-своему помогло. Я бы сказал, что более крупные обновления стоит ждать в 2027-м. До этого момента мы не увидим никаких серьезных изменений в области мотора.

Насколько серьезный шаг вперед стоит ожидать в следующем году? Увидим в 2027-м. Дайте нам отдохнуть. Мы только прошли половину 2026-го. Мне бы сперва чашку чая», – сказал Макниш.

На чем ездили Ловчев, Романцев, Маслаченко – экскурсия по автопарку отечественного футбола

