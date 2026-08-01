Гюнтер Штайнер о Воулзе в «Уильямсе»: «Если ты не справился, то уходи»

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер считает, что руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз столкнулся с серьезными проблемами.
«Думаю, он не очень хорошо справляется со своей работой. Ему как минимум нужно дать почитать все пришедшие ему электронные письма – которые он получил еще в начале года. Он знает, что делать. У него просто не было времени все прочитать – дайте ему прочитать все письма. Пусть найдет решение к концу года. Если к концу сезона он не ответит на все письма – то пусть уходит.
В начале сезона «Уильямс» нам обещал: «Мы вернемся, мы точно знаем, что делать». И угадайте, что? Вместо того, чтобы прорываться вперед, они отстают еще сильнее. Мне кажется, у них еще будет возможность зацепить пару очков на некоторых этапах и увеличить количество очков в зачете до 11. Но не думаю, что они смогут набрать больше.
Если все продолжится в том же духе, если таким же образом пройдут первые пять-шесть гонок следующего сезона, то в команде будут перестановки. Было достаточно времени, чтобы прочитать все письма и улучшить положение дел. Если ты не справился, то уходи», – сказал Штайнер.
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Комментарии
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Воулз освободил инженеров от работы над болидом 2024 и 2025 ради 2026, критиковал подход Уильямс в годы до него (таблички эксель, угу), подписал быстрого и опытного Сайнса, в итоге 2026 год и такая шлачина, которую Астон опережает после первых адекватных обновлений. Теперь убер-цель сдвинулась на 2027, а тут уже и про 2028 речь пошла, ну точно раскачаемся к 2030!
Да ладно, хрен с ним, если бы Уильямс были на движках Косуорт или Форд Зетек, прости Господи, но тоже на Мерседесах, как и Альпин. И сколько троллировали Альпин до этого, однако где они теперь, а где Уильямс.
Если это не билет в один конец для Воулза, то тогда я хз.