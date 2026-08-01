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  4. Гюнтер Штайнер о Воулзе в «Уильямсе»: «Если ты не справился, то уходи»

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Гюнтер Штайнер о Воулзе в «Уильямсе»: «Если ты не справился, то уходи»
Штайнер раскритиковал работу Воулза в «Уильямсе».

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер считает, что руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз столкнулся с серьезными проблемами.

«Думаю, он не очень хорошо справляется со своей работой. Ему как минимум нужно дать почитать все пришедшие ему электронные письма – которые он получил еще в начале года. Он знает, что делать. У него просто не было времени все прочитать – дайте ему прочитать все письма. Пусть найдет решение к концу года. Если к концу сезона он не ответит на все письма – то пусть уходит.

В начале сезона «Уильямс» нам обещал: «Мы вернемся, мы точно знаем, что делать». И угадайте, что? Вместо того, чтобы прорываться вперед, они отстают еще сильнее. Мне кажется, у них еще будет возможность зацепить пару очков на некоторых этапах и увеличить количество очков в зачете до 11. Но не думаю, что они смогут набрать больше.

Если все продолжится в том же духе, если таким же образом пройдут первые пять-шесть гонок следующего сезона, то в команде будут перестановки. Было достаточно времени, чтобы прочитать все письма и улучшить положение дел. Если ты не справился, то уходи», – сказал Штайнер.

Гюнтер Штайнер о шансах Расселла на титул: «5 процентов. Все гораздо печальнее, чем у Норриса в 2025-м»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: f1i.com
logoУильямс
logoГюнтер Штайнер
logoФормула-1
logoДжеймс Воулз
Тек 3
logoчемпионат мира серия MotoGP

Комментарии

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Может быть по форме жёстко, но по содержанию - какие вопросы к Штайнеру?

Воулз освободил инженеров от работы над болидом 2024 и 2025 ради 2026, критиковал подход Уильямс в годы до него (таблички эксель, угу), подписал быстрого и опытного Сайнса, в итоге 2026 год и такая шлачина, которую Астон опережает после первых адекватных обновлений. Теперь убер-цель сдвинулась на 2027, а тут уже и про 2028 речь пошла, ну точно раскачаемся к 2030!

Да ладно, хрен с ним, если бы Уильямс были на движках Косуорт или Форд Зетек, прости Господи, но тоже на Мерседесах, как и Альпин. И сколько троллировали Альпин до этого, однако где они теперь, а где Уильямс.

Если это не билет в один конец для Воулза, то тогда я хз.
а сам тогда че держался за свое кресло ? Забыл уже сезон когда оба пилота регулярно приезжали на последних местах ? а потом вынуждено сменили одного бездарь на Магнусена и тот начал в очки заезжать. Да и после ухода твоего с команды, команда начала показывать результаты.
ОтветАртур Петров
а сам тогда че держался за свое кресло ? Забыл уже сезон когда оба пилота регулярно приезжали на последних местах ? а потом вынуждено сменили одного бездарь на Магнусена и тот начал в очки заезжать. Да и после ухода твоего с команды, команда начала показывать результаты.
ну вроде имел право держать за кресло раз уж он эту команду создал
Штайнер когда обделывался регулярно как то не спешил уходить, пришлось пинками прогонять. Впрочем он как тогда занимался самопиаром больше чем командой, так и сейчас делает тоже самое. Лишь бы быть на слуху, никакого уважения к цеху. Все ради дешевой славы, так как с "дорогой" не вышло.
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