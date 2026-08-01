Гюнтер Штайнер о Воулзе в «Уильямсе»: «Если ты не справился, то уходи»

Штайнер раскритиковал работу Воулза в «Уильямсе».

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP Гюнтер Штайнер считает, что руководитель «Уильямса » Джеймс Воулз столкнулся с серьезными проблемами.

«Думаю, он не очень хорошо справляется со своей работой. Ему как минимум нужно дать почитать все пришедшие ему электронные письма – которые он получил еще в начале года. Он знает, что делать. У него просто не было времени все прочитать – дайте ему прочитать все письма. Пусть найдет решение к концу года. Если к концу сезона он не ответит на все письма – то пусть уходит.

В начале сезона «Уильямс» нам обещал: «Мы вернемся, мы точно знаем, что делать». И угадайте, что? Вместо того, чтобы прорываться вперед, они отстают еще сильнее. Мне кажется, у них еще будет возможность зацепить пару очков на некоторых этапах и увеличить количество очков в зачете до 11. Но не думаю, что они смогут набрать больше.

Если все продолжится в том же духе, если таким же образом пройдут первые пять-шесть гонок следующего сезона, то в команде будут перестановки. Было достаточно времени, чтобы прочитать все письма и улучшить положение дел. Если ты не справился, то уходи», – сказал Штайнер.

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