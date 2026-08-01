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  4. Рикардо Патрезе: «Не думаю, что по ходу сезона надежность болида будет проблемой для «Мерседеса»

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Рикардо Патрезе: «Не думаю, что по ходу сезона надежность болида будет проблемой для «Мерседеса»
Патрезе оценил работу «Мерседеса» в 2026-м.

Бывший пилот «Ф-1» Рикардо Патрезе полагает, что «Мерседес» сможет разобраться с ключевой проблемой во второй половине текущего сезона в виде недостаточной надежности.

«Не знаю, в чем именно проблема, эти моторы крайне сложные. Убедиться в том, что все работает как надо, что все надежно и что мощность при этом никуда не делась – это очень тяжелая задача.

Однако время на стороне «Мерседеса»: чем больше у них информации, тем проще им разобраться со всеми проблемами. В этом плане надежность становится все лучше и лучше.

Мне кажется, они узнают что-то новое за счет каждого Гран-при, когда что-то пошло не так. Они выясняют, почему это произошло и как это исправить. Не думаю, что по ходу сезона надежность болида будет проблемой для «Мерседеса», – сказал Патрезе.

Рикардо Патрезе: «Антонелли – фаворит в борьбе за титул, но у «Мерседеса» есть проблема – надежность»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
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