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  4. Тото Вольфф: «В прошлом считали, что для побед в «Ф-1» нужно быть безжалостным засранцем. Антонелли не такой»

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Тото Вольфф: «В прошлом считали, что для побед в «Ф-1» нужно быть безжалостным засранцем. Антонелли не такой»
Вольфф поделился мнением о качествах Антонелли.

Руководитель «Мерседеса» считает, что действующий лидер «Ф-1» Андреа Кими Антонелли отличается от успешных пилотов прошлого.

«Все любят быстрого гонщика, а когда быстрый гонщик оказывается еще и приятным человеком, который поддерживает команду и никогда не говорит ничего плохого, то, конечно же, это джекпот.

В прошлом в «Ф-1» было мнение, что для того, чтобы побеждать, нужно быть безжалостным засранцем, который цепляется за любую возможность. Не думаю, что Кими такой. Нужно быть просто быстрее других и при этом оставаться приятной личностью.

Изменит ли его успех? Мы не знаем, что случится через три года. На мой взгляд, это вряд ли, ведь он хорошо воспитан», – сказал Вольфф.  

Антонелли – летний чемпион «Ф-1». В чем его уникальность?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoФормула-1
logoАндреа Кими Антонелли
logoМерседес
logoТото Вольфф

Комментарии

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Норрис уже доказал, что не обязательно быть гавнюком) так что слова про "эру Норриса" в каком-то смысле пророческая, не про победы на трассе, может быть, но про то, как изменился образ чемпиона и гонщика - точно.
Когда что-то идёт не так, Кими тоже начинает ныть и жаловаться. Плюс он не приходил с командой сложные времена.
Угу. Легко оставаться "приятной личностью", когда под седалищем лучший болид чемпионата, а напарник волшебным образом "не может найти общий язык с болидом".
Хэмилтон первые годы тоже казалась хорошим человеком. Но после каждой победы он превратился нарцисса. Но есть положительные примеры, Ландо Норрис один приятнейших пилотов вообще в истории. В эти годы никогда не звучало грязь по отношению соперникам, партнеру и своей команде когда машина сломался
ОтветBarkamol2791
Хэмилтон первые годы тоже казалась хорошим человеком. Но после каждой победы он превратился нарцисса. Но есть положительные примеры, Ландо Норрис один приятнейших пилотов вообще в истории. В эти годы никогда не звучало грязь по отношению соперникам, партнеру и своей команде когда машина сломался
Хэм казался хорошим человеком? Да там уже в 2007-м с ним было все ясно после истории с Алонсо. А дальше пошло-поехало: пытался разыграть черную карту после столкновения с Пастором в 2011-м, слил телеметрию после того как его унизил Баттон в Спа-2012, про мерзости времен Мерседеса вы и так знаете
Можно быть маленьким засранцем которому обьснили где эта кнопка та самая которую ищет более взрослый засранец.никакого воодушвления и эйфории почему то не испытыааешь при появлении возможно саиого молодого чемпа как то очень все искуственно не по настоящему
А как же Себ? Очень приятный мужик
ОтветYurok Panov
А как же Себ? Очень приятный мужик
А как же мульти21?
ОтветЭЮЯ
А как же мульти21?
Мульти 12 было чаще
Ну Прост хороший человек, Хилл тоже
Ответpan_admiral
Ну Прост хороший человек, Хилл тоже
+ Баттон, Норрис. Но "наличие исключений подтверждает наличие правила". Засранцев среди чемпионов Ф-1 всё-таки больше.
Чемпионы прошлого тоже приятные люди. И Хэмильтон и Ферстаппен и Феттель и тп. Вот только когда они оказываются за рулем это все исчезает и просыпается другая личность которая готова пойти на все ради победы. Легко быть хорошим «золотым мальчиком» когда твоя команда впереди, а напарник не может подобрать подход к машине. Но вот только начнутся трудности и борьба, как у тебя появляется развилка. Либо ты хороший парень и проигрываешь, либо ты гавнюк вырывающий победу. И большой вопрос что в такой ситуации выберет Антонелли.
А так в чемпионе «хорошем парне» нет ничего нового. На ум сразу приходят Норрис, Баттон, Кими. Если посмотреть историю, то уверен там с десяток таких легко наберется.
Приглашаю всех на больше интервью с Ники Лаудой в честь 50-летия аварии на Нюрбургринге: https://www.sports.ru/automoto/blogs/3426941.html
Это было в 90-е, когда после Сенны появился Шумахер, который точно также решил в финалах сезонов таранить соперников по борьбе за титул, и вот Хилл так не хотел, и его критиковали все от прессы до команды за мягкотелость, так что фаны любя страсти, ярких талантов на трассе :)))
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