Тото Вольфф: «В прошлом считали, что для побед в «Ф-1» нужно быть безжалостным засранцем. Антонелли не такой»
Вольфф поделился мнением о качествах Антонелли.
Руководитель «Мерседеса» считает, что действующий лидер «Ф-1» Андреа Кими Антонелли отличается от успешных пилотов прошлого.
«Все любят быстрого гонщика, а когда быстрый гонщик оказывается еще и приятным человеком, который поддерживает команду и никогда не говорит ничего плохого, то, конечно же, это джекпот.
В прошлом в «Ф-1» было мнение, что для того, чтобы побеждать, нужно быть безжалостным засранцем, который цепляется за любую возможность. Не думаю, что Кими такой. Нужно быть просто быстрее других и при этом оставаться приятной личностью.
Изменит ли его успех? Мы не знаем, что случится через три года. На мой взгляд, это вряд ли, ведь он хорошо воспитан», – сказал Вольфф.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
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А так в чемпионе «хорошем парне» нет ничего нового. На ум сразу приходят Норрис, Баттон, Кими. Если посмотреть историю, то уверен там с десяток таких легко наберется.