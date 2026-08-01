Тото Вольфф: «В прошлом считали, что для побед в «Ф-1» нужно быть безжалостным засранцем. Антонелли не такой»

Вольфф поделился мнением о качествах Антонелли.

Руководитель «Мерседеса » считает, что действующий лидер «Ф-1» Андреа Кими Антонелли отличается от успешных пилотов прошлого.

«Все любят быстрого гонщика, а когда быстрый гонщик оказывается еще и приятным человеком, который поддерживает команду и никогда не говорит ничего плохого, то, конечно же, это джекпот.

В прошлом в «Ф-1» было мнение, что для того, чтобы побеждать, нужно быть безжалостным засранцем, который цепляется за любую возможность. Не думаю, что Кими такой. Нужно быть просто быстрее других и при этом оставаться приятной личностью.

Изменит ли его успех? Мы не знаем, что случится через три года. На мой взгляд, это вряд ли, ведь он хорошо воспитан», – сказал Вольфф .

Антонелли – летний чемпион «Ф-1». В чем его уникальность?

