Главный гоночный инженер «Хонды»: «Новинки устанавливаются по мере готовности. На крупное обновление потребовалось время»

В «Хонде» высказались об обновлении мотора.

Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара объяснил, почему производитель решил значительно обновить силовую установку именно перед Гран-при Нидерландов.

Ранее «Астон Мартин » впервые опробовал новый японский мотор в рамках съемочного дня на «Хунгароринге».

«У нас нет намерения как-то влиять на сроки модернизации «Астон Мартин». Нет причины ждать, когда другая сторона подготовит свои новинки. В целом мы устанавливаем обновления по мере их готовности.

Мы значительно отстаем, так что у нас нет времени ждать. Причина, по которой мы ждали вплоть до Гран-при Нидерландов, заключается в том, что была необходимость в крупном обновлении – и на это потребовалось время», – сказал Орихара.

Антонелли – летний чемпион «Ф-1». В чем его уникальность?

