  1. Спортс
  2. Авто
  3. Новости

  4. Главный гоночный инженер «Хонды»: «Новинки устанавливаются по мере готовности. На крупное обновление потребовалось время»

0
Главный гоночный инженер «Хонды»: «Новинки устанавливаются по мере готовности. На крупное обновление потребовалось время»
В «Хонде» высказались об обновлении мотора.

Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара объяснил, почему производитель решил значительно обновить силовую установку именно перед Гран-при Нидерландов.

Ранее «Астон Мартин» впервые опробовал новый японский мотор в рамках съемочного дня на «Хунгароринге».

«У нас нет намерения как-то влиять на сроки модернизации «Астон Мартин». Нет причины ждать, когда другая сторона подготовит свои новинки. В целом мы устанавливаем обновления по мере их готовности.

Мы значительно отстаем, так что у нас нет времени ждать. Причина, по которой мы ждали вплоть до Гран-при Нидерландов, заключается в том, что была необходимость в крупном обновлении – и на это потребовалось время», – сказал Орихара.

Антонелли – летний чемпион «Ф-1». В чем его уникальность?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1-Gate.com
logoАстон Мартин
logoХонда
logoФормула-1

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
WRC. Ожье проведет все оставшиеся этапы сезона-2026 в попытке выиграть 10-й титул
Заместитель руководителя «Мерседеса»: «На первом месте стоят интересы команды, а ее главная задача – победа в Кубке конструкторов»
Изак Аджар: «То, как Ферстаппен умеет работать по ходу гонок – это другой уровень. Именно в этом мне нужно прибавлять»
Шарль Леклер: «Борьба в чемпионате? Давайте не будет забегать так далеко вперед»
Дэймон Хилл о параллелях с его чемпионским сезоном-1996: «Для повторения Расселлу придется каким-то образом победить Антонелли»
Макс Ферстаппен о целях на 2-ю половину сезона: «Первым делом «Ред Булл» нужно постараться найти способ улучшить скорость болида в целом»
Джордж Расселл: «С этой машиной мне сложнее найти оптимальный баланс. Надеюсь, трудности остались позади»
Арвид Линдблад о нежелании жить в Монако: «Предпочту домик у моря в тихом месте. Где я могу спокойно выйти на улицу»
Пьер Гасли: «Чтобы ехать максимально эффективно, больше не требуется проходить каждый поворот на пределе возможностей машины. Это неправильно»
Ландо Норрис о жалобах на новые болиды: «Ты должен управлять любой машиной. Это наша работа, гонщикам платят миллионы»
Ко всем новостям
Последние новости
Владислав Попов выиграл этап RDS GP в Красноярске, Томми Кайли выбыл в ТОП-32
Фото
Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске
Юра Борисов и Иван Янковский откроют 4-й этап Российской серии гонок на выносливость
Решающий этап в гонке за титул – чемпион Гран-При РДС может досрочно определиться в Красноярске
Екатеринбуржец Сергей Корнеев впервые стал победителем этапа Открытого чемпионата РДС
Где смотреть Гран-при Венгрии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-При РДС в Москве
Где смотреть Гран-при Бельгии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву на ADM Raceway
Где смотреть Гран-при Великобритании-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1