Главный гоночный инженер «Хонды»: «Новинки устанавливаются по мере готовности. На крупное обновление потребовалось время»
В «Хонде» высказались об обновлении мотора.
Главный гоночный инженер «Хонды» Синтаро Орихара объяснил, почему производитель решил значительно обновить силовую установку именно перед Гран-при Нидерландов.
Ранее «Астон Мартин» впервые опробовал новый японский мотор в рамках съемочного дня на «Хунгароринге».
«У нас нет намерения как-то влиять на сроки модернизации «Астон Мартин». Нет причины ждать, когда другая сторона подготовит свои новинки. В целом мы устанавливаем обновления по мере их готовности.
Мы значительно отстаем, так что у нас нет времени ждать. Причина, по которой мы ждали вплоть до Гран-при Нидерландов, заключается в том, что была необходимость в крупном обновлении – и на это потребовалось время», – сказал Орихара.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1-Gate.com
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