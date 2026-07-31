Джордж Расселл о первых тестах за «Мерседес»: «Когда впервые затормозил, то едва не ударился головой о руль»

Пилот «Мерседеса» поделился воспоминаниями о первом опыте управления болидом «Ф-1» с командой из Бракли.
Расселл присоединился к программе «Мерседеса» перед стартом сезона-2017 и позже в том же году выступил на тестах на «Хунгароринге».
«Помню, как меня полностью шокировала скорость болида. Это был очень жаркий день. По-моему, было почти 40 градусов. В конце тестов у меня покраснели глаза из-за перегрузок.
Мои первые официальные тесты в «Ф-1» на «Хунгароринге» за рулем болида 2017 года, который был исключительно быстрым, продлились два дня подряд – было очень непросто.
Еще помню, что тогда [Роберт] Кубица проводил тесты с «Рено». Выступать на тестах рядом с пилотами, за которыми я наблюдал, когда был моложе, – для меня это было привилегией.
Что бы я сказал тогдашнему себе? Наслаждаться каждый мгновением, поскольку время быстро идет. Помню тот день, словно это было вчера. Помню первый круг после выезда из боксов, когда я в первый раз затормозил перед входом в первый поворот. Я едва не ударился головой о руль.
Помню, как на обед у меня были картофельное пюре и арбуз! Нужно просто наслаждаться моментом, поскольку время быстро летит», – сказал Расселл.
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