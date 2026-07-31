  1. Спортс
  2. Авто
  3. Новости

  4. Джордж Расселл о первых тестах за «Мерседес»: «Когда впервые затормозил, то едва не ударился головой о руль»

0
Джордж Расселл о первых тестах за «Мерседес»: «Когда впервые затормозил, то едва не ударился головой о руль»
Расселл рассказал о первых тестах с «Мерседесом».

Пилот «Мерседеса» поделился воспоминаниями о первом опыте управления болидом «Ф-1» с командой из Бракли.

Расселл присоединился к программе «Мерседеса» перед стартом сезона-2017 и позже в том же году выступил на тестах на «Хунгароринге».

«Помню, как меня полностью шокировала скорость болида. Это был очень жаркий день. По-моему, было почти 40 градусов. В конце тестов у меня покраснели глаза из-за перегрузок.

Мои первые официальные тесты в «Ф-1» на «Хунгароринге» за рулем болида 2017 года, который был исключительно быстрым, продлились два дня подряд – было очень непросто.

Еще помню, что тогда [Роберт] Кубица проводил тесты с «Рено». Выступать на тестах рядом с пилотами, за которыми я наблюдал, когда был моложе, – для меня это было привилегией.

Что бы я сказал тогдашнему себе? Наслаждаться каждый мгновением, поскольку время быстро идет. Помню тот день, словно это было вчера. Помню первый круг после выезда из боксов, когда я в первый раз затормозил перед входом в первый поворот. Я едва не ударился головой о руль.

Помню, как на обед у меня были картофельное пюре и арбуз! Нужно просто наслаждаться моментом, поскольку время быстро летит», – сказал Расселл.  

Антонелли – летний чемпион «Ф-1». В чем его уникальность?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
тесты Формула-1
Хунгароринг
logoФормула-1
logoРоберт Кубица
logoМерседес
logoДжордж Расселл

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
ни одной новости об Оконе. листал, искал
ОтветRostislav Chapaev
ни одной новости об Оконе. листал, искал
С ним что-то случилось?
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фредерик Вассер: «Феррари» старается привозить небольшие обновления на каждую гонку. Хотим сохранить такой график и во 2-й половине сезона»
Заместитель руководителя «Мерседеса»: «В какой-то момент обоим нашим гонщикам придется получить штраф за замену элементов двигателя»
Ландо Норрис: «Сейчас «Ф-1» находится в лучшем состоянии за всю свою историю»
WRC. Ожье проведет все оставшиеся этапы сезона-2026 в попытке выиграть 10-й титул
Заместитель руководителя «Мерседеса»: «На первом месте стоят интересы команды, а ее главная задача – победа в Кубке конструкторов»
Изак Аджар: «То, как Ферстаппен умеет работать по ходу гонок – это другой уровень. Именно в этом мне нужно прибавлять»
Шарль Леклер: «Борьба в чемпионате? Давайте не будет забегать так далеко вперед»
Дэймон Хилл о параллелях с его чемпионским сезоном-1996: «Для повторения Расселлу придется каким-то образом победить Антонелли»
Макс Ферстаппен о целях на 2-ю половину сезона: «Первым делом «Ред Булл» нужно постараться найти способ улучшить скорость болида в целом»
Джордж Расселл: «С этой машиной мне сложнее найти оптимальный баланс. Надеюсь, трудности остались позади»
Ко всем новостям
Последние новости
Столяров и Чубаров из YADRO Motorsport выиграли четвертый этап REC
Фото
Владислав Попов выиграл этап RDS GP в Красноярске, Томми Кайли выбыл в ТОП-32
Фото
Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске
Юра Борисов и Иван Янковский откроют 4-й этап Российской серии гонок на выносливость
Решающий этап в гонке за титул – чемпион Гран-При РДС может досрочно определиться в Красноярске
Екатеринбуржец Сергей Корнеев впервые стал победителем этапа Открытого чемпионата РДС
Где смотреть Гран-при Венгрии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-При РДС в Москве
Где смотреть Гран-при Бельгии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву на ADM Raceway