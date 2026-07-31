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Оливер Бермэн о будущем в «Феррари»: «Не хочу просидеть несколько лет в ожидании, когда освободится место»
Бермэн поделился мнением о будущем в «Феррари».

Пилот «Хааса» и юниор «Феррари» оценил свои шансы на повышение в Скудерию на фоне улучшения результатов Льюиса Хэмилтона в сезоне-2026.

«Очень круто, что Льюис снова выступает на высоком уровне. Видеть, как «Феррари» побеждает с лучшим британским пилотом, с лучшим пилотом в истории «Ф-1», – это нечто особенное.

Конечно, если говорить о моем будущем, это неидеальная ситуация. Но я все еще молод. Мне всего 21 год, я никуда не тороплюсь. Остаться в «Хаасе» в ближайшем будущем – не такой плохой вариант.

Моей целью остается попадание в «Феррари». Тем не менее я явно не хочу просидеть 3-4-5 лет в ожидании, когда освободится место – ведь тут нет никаких гарантий, а я не хочу тратить лучшие годы.

Моя конечная цель, вероятно, несколько эгоистична, но это нормально, ведь именно поэтому я тут и выступаю – чтобы бороться за титулы. Так что если я получу возможность где-то еще, то воспользуюсь этим», – сказал Бермэн.

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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
logoОливер Бермэн
logoФормула-1
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoХаас

Комментарии

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Очень тяжело найти место в топ команде.
По сути мест свободных нигде нет.
Хэм видимо еще пару сезонов ездить будет.
ОтветNеоn
Очень тяжело найти место в топ команде. По сути мест свободных нигде нет. Хэм видимо еще пару сезонов ездить будет.
А потом на его место придет Ферстаппен😄
Мест нет не только в Феррари, но и во всех топовых командах. А на следующий сезон его напарником станет Камара и мечта о Феррари может накрыться медным тазом.
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