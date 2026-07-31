Оливер Бермэн о будущем в «Феррари»: «Не хочу просидеть несколько лет в ожидании, когда освободится место»

Бермэн поделился мнением о будущем в «Феррари».

Пилот «Хааса » и юниор «Феррари» оценил свои шансы на повышение в Скудерию на фоне улучшения результатов Льюиса Хэмилтона в сезоне-2026.

«Очень круто, что Льюис снова выступает на высоком уровне. Видеть, как «Феррари » побеждает с лучшим британским пилотом, с лучшим пилотом в истории «Ф-1», – это нечто особенное.

Конечно, если говорить о моем будущем, это неидеальная ситуация. Но я все еще молод. Мне всего 21 год, я никуда не тороплюсь. Остаться в «Хаасе» в ближайшем будущем – не такой плохой вариант.

Моей целью остается попадание в «Феррари». Тем не менее я явно не хочу просидеть 3-4-5 лет в ожидании, когда освободится место – ведь тут нет никаких гарантий, а я не хочу тратить лучшие годы.

Моя конечная цель, вероятно, несколько эгоистична, но это нормально, ведь именно поэтому я тут и выступаю – чтобы бороться за титулы. Так что если я получу возможность где-то еще, то воспользуюсь этим», – сказал Бермэн .

Антонелли – летний чемпион «Ф-1». В чем его уникальность?

