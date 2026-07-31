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  4. Хэмилтон завел собаку по кличке Гало. Кардашьян поделилась фото с питомцем

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Хэмилтон завел собаку по кличке Гало. Кардашьян поделилась фото с питомцем
У Хэмилтона появилась новая собака.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон завел новую собаку – питомец получил кличку Гало.  

Фотографией также поделилась подруга гонщика Ким Кардашьян.

Напомним, в прошлом году Хэмилтон сообщил о смерти своего пса Роско из-за пневмонии.

Фото: соцсети Goldiva Goldens и Ким Кардашьян

💔Умер пес Хэмилтона – главный спутник Льюиса в кино, мире моды и на «Ф-1»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: соцсети Goldiva Goldens
Ким Кардашьян
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
собаки
животные и спорт
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светская хроника

Комментарии

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главное чтобы феррари не выбирала ему корм
ОтветArnold224315
главное чтобы феррари не выбирала ему корм
plan b, plan b
ОтветArnold224315
главное чтобы феррари не выбирала ему корм
опять не то принесли
Гало 12 или Гало 22?
Ответtriumphwins
Гало 12 или Гало 22?
Многие даже не поняли, что это из фильма Двойной форсаж)
Ответtriumphwins
Гало 12 или Гало 22?
Пиццерия делает моторы?
а могла бы поделиться попо с питомцем
ОтветDenSpM
а могла бы поделиться попо с питомцем
Она другим местом с ним делится
Прикольная собака. Лишь бы только Хэм образумился и не стал кормить её травой. И всё будет прекрасно)
А я завёл кабанчика и назвал его Винни...
ОтветДмитрий Рабко
А я завёл кабанчика и назвал его Винни...
Свиню же звали Пятачок, а не Вини)
Льюис паходу от Монцы-21 так и не отошел окончательно
ОтветСергей Богатырёв
Льюис паходу от Монцы-21 так и не отошел окончательно
Видать, не прошло бесследно поглаживание по голове от Макса
ОтветMinuvert
Видать, не прошло бесследно поглаживание по голове от Макса
ну, тут кому хошь будет сцыкотно. Там смотреть на это было страшновато, а участвовать так ваще.
Честно думал увижу фото с Льюисом в обнимку.
собака симпатичнее подруги
А Хэм постарел
ОтветV l a d imir
А Хэм постарел
это собака в шлеме
ОтветСергей Богатырёв
это собака в шлеме
Да ну?
Спортс рад за эту парочку больше всех, теперь можно легально постить все из соцсетей Ким с припиской «поделилась подруга гонщика»)
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