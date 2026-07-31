Хэмилтон завел собаку по кличке Гало. Кардашьян поделилась фото с питомцем

У Хэмилтона появилась новая собака.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон завел новую собаку – питомец получил кличку Гало.

Фотографией также поделилась подруга гонщика Ким Кардашьян.

Напомним, в прошлом году Хэмилтон сообщил о смерти своего пса Роско из-за пневмонии.

Фото: соцсети Goldiva Goldens и Ким Кардашьян

💔Умер пес Хэмилтона – главный спутник Льюиса в кино, мире моды и на «Ф-1»

