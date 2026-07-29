«Ф-1» завершит сезон в Европе в случае отмены ближневосточных этапов, подтвердил Доменикали: «Дополнительных гонок в США не будет»

«Ф-1» отказалась от сдвоенных гонок в Лас-Вегасе.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали подтвердил, что в случае отмены Гран-при Катара и Абу-Даби сезон-2026 завершится в Европе.

Решение по ближневосточным этапам, проведение которых остается под угрозой из-за конфликта в регионе, будет принято в середине сентября.

Серия рассматривала организацию двух гонок в Лас-Вегасе в конце года, однако отказалась от данной идеи.

«Могу гарантировать, что дополнительных этапов в США не будет. Была возможность провести две гонки в Лас-Вегасе. Однако мы не хотим вредить, скажем так, бриллианту, который блистает все ярче, снижая таким образом его ценность.

Поэтому единственная возможность – завершить сезон в Европе в те же сроки. На мой взгляд, погода позволит гоняться в Европе – даже в начале декабря», – сообщил Доменикали.

«Ф-1» рассматривает трассу в Имоле как один из главных вариантов для замены этапов на Ближнем Востоке (The Race)

Стефано Доменикали: «Я оптимист, поэтому этапы в Катаре и Абу-Даби будут оставаться в календаре до последней минуты»