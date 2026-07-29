Хуан-Пабло Монтойя: «На месте «Феррари» попросил бы Леклера отстать ради очков Хэмилтона»

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что «Феррари» могла попросить Шарля Леклера сбавить скорость на последних кругах Гран-при Венгрии ради напарника Льюиса Хэмилтона.
Семикратный чемпион мира получил пятисекундный штраф, из-за которого пропустил Леклера на четвертое место.
«Можно посмотреть на тенденции, связанные со стартами «Феррари». Надо пользоваться шансами: если она выходит в лидеры, это лучшая возможность победить. Команда понимает, что не выиграет, если не лидирует в первом повороте. Поэтому ей пришлось рисковать, но это не сработало.
Трудность для «Феррари» заключалась в том, что машина была быстра не в тех местах, где нужно. Болид по-настоящему быстрый, если нужно собрать круг, но не лучший на тех участках, где можно совершить маневр. Это осложнило жизнь.
Еще должен признаться: меня удивило, что Шарля не попросили сбавить скорость ради этих очков [Хэмилтона]. В конце концов, речь о четвертом и пятом местах. Понимаю, если бы Шарль претендовал на подиум. Но борьба была только за очки, а Льюис сражается за титул. На месте «Феррари» я бы попросил Шарля отстать на секунду или что-то в таком духе», – заявил колумбиец в эфире F1 TV.
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Комментарии
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Буквально 2 удачные гонки или если б они красные носы на предыдущих не надевали, и были бы просто в упоре к мерсам:
Mercedes 379
Ferrari 307
А вот в личном зачёте никакой борьбы и близко нет, только в мечтах болельщиков Феррари, в моих в том числе
Им вроде и так нормально:
- ребята вон и о Гонщике позади не говорят своему пилоту, идущему в общем зачёте на 2ом месте;
- и не идут с судьями разбираться, когда их гонщиков несправедливо наказывают;
- да и механик всегда забудет и начнет угол атаки крыла менять ровно тогда, когда пилот должен выезжать, чтобы его нахрен сбили;
- и пару мест сердобольно оппонентам отдадут, пока зачем-то резину в конце гонки поменяют;
Неее, этим ребятам титул не нужен, следовательно и командная тактика не нужна, Зачем?