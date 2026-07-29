Хуан-Пабло Монтойя: «На месте «Феррари» попросил бы Леклера отстать ради очков Хэмилтона»

Монтойя удивился, что «Феррари» не сдержала Леклера ради Хэмилтона в Венгрии.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что «Феррари» могла попросить Шарля Леклера сбавить скорость на последних кругах Гран-при Венгрии ради напарника Льюиса Хэмилтона .

Семикратный чемпион мира получил пятисекундный штраф, из-за которого пропустил Леклера на четвертое место.

«Можно посмотреть на тенденции, связанные со стартами «Феррари». Надо пользоваться шансами: если она выходит в лидеры, это лучшая возможность победить. Команда понимает, что не выиграет, если не лидирует в первом повороте. Поэтому ей пришлось рисковать, но это не сработало.

Трудность для «Феррари» заключалась в том, что машина была быстра не в тех местах, где нужно. Болид по-настоящему быстрый, если нужно собрать круг, но не лучший на тех участках, где можно совершить маневр. Это осложнило жизнь.

Еще должен признаться: меня удивило, что Шарля не попросили сбавить скорость ради этих очков [Хэмилтона]. В конце концов, речь о четвертом и пятом местах. Понимаю, если бы Шарль претендовал на подиум. Но борьба была только за очки, а Льюис сражается за титул. На месте «Феррари » я бы попросил Шарля отстать на секунду или что-то в таком духе», – заявил колумбиец в эфире F1 TV.

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