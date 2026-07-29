  1. Спортс
  2. Авто
  3. Новости

  4. Хуан-Пабло Монтойя: «На месте «Феррари» попросил бы Леклера отстать ради очков Хэмилтона»

0
Хуан-Пабло Монтойя: «На месте «Феррари» попросил бы Леклера отстать ради очков Хэмилтона»
Монтойя удивился, что «Феррари» не сдержала Леклера ради Хэмилтона в Венгрии.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что «Феррари» могла попросить Шарля Леклера сбавить скорость на последних кругах Гран-при Венгрии ради напарника Льюиса Хэмилтона.

Семикратный чемпион мира получил пятисекундный штраф, из-за которого пропустил Леклера на четвертое место.

«Можно посмотреть на тенденции, связанные со стартами «Феррари». Надо пользоваться шансами: если она выходит в лидеры, это лучшая возможность победить. Команда понимает, что не выиграет, если не лидирует в первом повороте. Поэтому ей пришлось рисковать, но это не сработало.

Трудность для «Феррари» заключалась в том, что машина была быстра не в тех местах, где нужно. Болид по-настоящему быстрый, если нужно собрать круг, но не лучший на тех участках, где можно совершить маневр. Это осложнило жизнь.

Еще должен признаться: меня удивило, что Шарля не попросили сбавить скорость ради этих очков [Хэмилтона]. В конце концов, речь о четвертом и пятом местах. Понимаю, если бы Шарль претендовал на подиум. Но борьба была только за очки, а Льюис сражается за титул. На месте «Феррари» я бы попросил Шарля отстать на секунду или что-то в таком духе», – заявил колумбиец в эфире F1 TV.

У Хэмилтона 4 штрафа за 3 последних Гран-при

Фредерик Вассер о штрафе Хэмилтона в Венгрии: «Дело в череде ошибок»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
Гран-при Венгрии
logoФеррари
logoХуан-Пабло Монтойя
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Леклер сам в игре!Что значит отстать?Совсем плохой стал Монтойя)))
ОтветАндрей Кузин_1116962640
Леклер сам в игре!Что значит отстать?Совсем плохой стал Монтойя)))
Да никто не в игре. Ща мерсы нормальные обновы привезут и улетят в космос. Плюс стал лучше ехать Макс и Макларены, они будут отбирать у Феррари остатки с барского стола и моменты где у Мерседеса что-то будет идти не так. А второе место Хэмилтона это заслуга тотальной непрухи Рассела. Да, Льюис тоже попал под магию невезения, но везде более менее сумел минимизировать потери.
Ответlightcore
Да никто не в игре. Ща мерсы нормальные обновы привезут и улетят в космос. Плюс стал лучше ехать Макс и Макларены, они будут отбирать у Феррари остатки с барского стола и моменты где у Мерседеса что-то будет идти не так. А второе место Хэмилтона это заслуга тотальной непрухи Рассела. Да, Льюис тоже попал под магию невезения, но везде более менее сумел минимизировать потери.
Только Льюис хапает штрафы пачками, он сам ошибается
Такую чушь городит в последнее время. Пора ник менять)
За какой титул сражается Хэмилтон?! Это я как болельщик Феррари спрашиваю. Хватит уже этих фантазий. Мерседес своего не упустит.
ОтветЕвгений Сидоров
За какой титул сражается Хэмилтон?! Это я как болельщик Феррари спрашиваю. Хватит уже этих фантазий. Мерседес своего не упустит.
Если мы просто забудем о титуле гонщиков, то в общем зачете Феррари близко.
Буквально 2 удачные гонки или если б они красные носы на предыдущих не надевали, и были бы просто в упоре к мерсам:
Mercedes 379
Ferrari 307
ОтветStanislav Babushkin
Если мы просто забудем о титуле гонщиков, то в общем зачете Феррари близко. Буквально 2 удачные гонки или если б они красные носы на предыдущих не надевали, и были бы просто в упоре к мерсам: Mercedes 379 Ferrari 307
Ну для общего зачёта не имеет значения в какой последовательности будут пилоты, очки те же.
А вот в личном зачёте никакой борьбы и близко нет, только в мечтах болельщиков Феррари, в моих в том числе
Совсем ку-ку.. 🤡
А зачем его ему пропускать? Феррари, что нужен титул?

Им вроде и так нормально:
- ребята вон и о Гонщике позади не говорят своему пилоту, идущему в общем зачёте на 2ом месте;
- и не идут с судьями разбираться, когда их гонщиков несправедливо наказывают;
- да и механик всегда забудет и начнет угол атаки крыла менять ровно тогда, когда пилот должен выезжать, чтобы его нахрен сбили;
- и пару мест сердобольно оппонентам отдадут, пока зачем-то резину в конце гонки поменяют;

Неее, этим ребятам титул не нужен, следовательно и командная тактика не нужна, Зачем?
Этот титул, за который сражаются, он сейчас с нами в одной комнате?
На месте Леклера перестал бы давать Монтойе интервью
Вы совсем охренели? Льюис имитирует борьбу за титул только из-за проблем с машиной у Мерседеса. Леклер проигрывает Льюису всего 30+ очков. Это отыгрывается на раз-два ( Оскар и Ландо не дадут соврать, как впрочем и Макс). С какого хера Леклер должен ложиться под Льюиса? У его в коллекции скальпы Феттеля и Хэма. И теперь ему предлагают Хэму вторикелить. Это же полная хрень.
Не о какой командной тактике речи не будет, пока будут хоть какие-то адекватные шансы на титул. Если конечно останется гонок 5, Шарль по прежнему будет отставать очков на 30, и Хэмилтон от пилота Мерседеса очков на 30-40, тогда да, надо пытаться работать на одну машину. Но чтобы это все сложилось, мерс настолько упустил свое, а Феррари наоборот не потерялись, Хэмилтон всегда лучше проезжал гонки чем Леклер, а не проводил ряд гонок с таким фантастическим невезением, я скорее поверю в чемпионство Дортмунда в бундеслиге)))
Ответlightcore
Не о какой командной тактике речи не будет, пока будут хоть какие-то адекватные шансы на титул. Если конечно останется гонок 5, Шарль по прежнему будет отставать очков на 30, и Хэмилтон от пилота Мерседеса очков на 30-40, тогда да, надо пытаться работать на одну машину. Но чтобы это все сложилось, мерс настолько упустил свое, а Феррари наоборот не потерялись, Хэмилтон всегда лучше проезжал гонки чем Леклер, а не проводил ряд гонок с таким фантастическим невезением, я скорее поверю в чемпионство Дортмунда в бундеслиге)))
Чтобы сильно не отстать от мерса, нужно было уже 3-4 гонки назад работать на одну машину
Ответgrag68
Чтобы сильно не отстать от мерса, нужно было уже 3-4 гонки назад работать на одну машину
Тогда надо звать Боттаса,Леклер не будет вторикеллить,плюс по очкам я уверен к концу сезона Леклер Хэма превзойдет,и я слабо верю что Феррари реально кинут перчатку Мерседесу в этом году,хотелось бы ошибатся,но ощущения именно такие
Если бы не 2 схода Леклера, +37 по очков и он был бы впереди Хэма.
ОтветОнонаоно
Если бы не 2 схода Леклера, +37 по очков и он был бы впереди Хэма.
У Хэма как бы тоже Феррари постарались. Очков на 15 так точно.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лоран Мекьес: «Ред Булл» приступит к работе над машиной для следующего сезона раньше, чем в прошлом году»
Фредерик Вассер: «Исход чемпионата определят мельчайшие детали»
ФИА объявила нового промоутера WRC. Руководителем серии станет бывший босс «Макларена» Эрик Булье
Дэвид Крофт о жалобах Ферстаппена на «Ред Булл»: «Может, Макс пытается создать возможность для перехода в «Макларен»?»
Стефано Доменикали: «С «Ф-1» связался «Хоккенхаймринг». Мы провели первые переговоры»
Джолион Палмер: «Норрис продемонстрировал сокрушительное преимущество перед Пиастри в Венгрии»
Мартин Брандл: «Думаю, что сейчас Сайнс рассматривает различные варианты на будущее»
Гельмут Марко: «Не рассчитывал бы на камбэк Ферстаппена в духе 2025 года»
MotoGP объявила, что сезон-2027 начнется с Гран-при Таиланда
Льюис Хэмилтон о влиянии новых правил на его результаты: «Всем пилотам пришлось адаптироваться»
Ко всем новостям
Последние новости
Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске
Юра Борисов и Иван Янковский откроют 4-й этап Российской серии гонок на выносливость
Решающий этап в гонке за титул – чемпион Гран-При РДС может досрочно определиться в Красноярске
Екатеринбуржец Сергей Корнеев впервые стал победителем этапа Открытого чемпионата РДС
Где смотреть Гран-при Венгрии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-При РДС в Москве
Где смотреть Гран-при Бельгии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву на ADM Raceway
Где смотреть Гран-при Великобритании-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 часов непрерывного дрифта, звездные гости и тысячи счастливых зрителей – в Москве прошел RDS FEST