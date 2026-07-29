  1. Спортс
  2. Авто
  3. Новости

  4. Владимир Башмаков: «Потрясающее обращение с шинами стало ключом успеха Антонелли в Венгрии»

0
Владимир Башмаков: «Потрясающее обращение с шинами стало ключом успеха Антонелли в Венгрии»
Башмаков назвал ключевой фактор подиума Антонелли на «Хунгароринге».

Комментатор Владимир Башмаков высказался о третьем месте пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Венгрии – лидер сезона сумел исправиться после штрафа в квалификации и старта седьмым.

«Ключом успеха в этой гонке стало потрясающее обращение с шинами. Он их очень хорошо сберег и был достаточно стабилен, смог найти достаточно хороший ритм. И общий итог гонки для Антонелли позитивный. Он увеличивает свое преимущество в чемпионате перед летней паузой.

Хотя появись машина безопасности на несколько кругов раньше или остановись он еще на несколько кругов позже, была бы вторая позиция, а, может быть, даже борьба за победу.

В целом «Мерседес» здесь был не настолько хорош, как я думал. Я был уверен накануне, что они снова будут фаворитами, но не удалось здесь найти достаточно хороший держак. В первом и в двенадцатом поворотах асфальт был обновлен, и у некоторых с этим возникли проблемы, появились где-то новые кочки, и «Мерседес» не смог идеально настроить подвеску.

У Кими Антонелли в начале уик-энда были проблемы с частой блокировкой задних колес. Уже в пятницу было видно, что с квалификационным темпом у «Мерседеса» все достаточно грустно, но зато темп гоночный был хорош, и Антонелли это подтвердил», – порассуждал Башмаков.

Андреа Кими Антонелли: «Мне предстоит пройти долгий путь, прежде чем достичь уровня Ферстаппена и Норриса»

Тото Вольфф об отрыве Антонелли в личном зачете: «Один-два схода могут кардинально изменить ход сезона»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: канал Владимира Башмакова
Владимир Башмаков
logoМерседес
logoФормула-1
Гран-при Венгрии
logoАндреа Кими Антонелли

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
вот это успех, на мерсовской ракете)
ОтветСергей Богатырёв
вот это успех, на мерсовской ракете)
Ну, даже такой успех на феррарьской ракете пилоты повторить не сумели
Ответseryas
Ну, даже такой успех на феррарьской ракете пилоты повторить не сумели
ну, феррарьская ракета - это вы фантастики пересмотрели видать
обе феррарьские ракеты не смогли справиться ни с Ландо, ни с Максом, да и с Оскаром не справились бы, если б тот на крысу не наехал. Странная какая-то ракета, от всех отстает.
Вот Башмаков вроде сечет в технике, но лишний раз показывает, что быть технарем и делать выводы - разные вещи.
Вон сэр гениально обращался со всем в Мерсе много лет - перешел в Феррари и не смог их машиной быстро управлять. Только в этом сезоне настроили, причем в ущерб Леклеру.
У Антонелли похожая история, был никем - стал всем. Заслуга это пилота или команды?
Простите а какой успех был у него в венгрии?вот у норриса успех у макса успех а для товарища из школы в этом году это не успех а провал
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лоран Мекьес: «Ред Булл» приступит к работе над машиной для следующего сезона раньше, чем в прошлом году»
Фредерик Вассер: «Исход чемпионата определят мельчайшие детали»
ФИА объявила нового промоутера WRC. Руководителем серии станет бывший босс «Макларена» Эрик Булье
Дэвид Крофт о жалобах Ферстаппена на «Ред Булл»: «Может, Макс пытается создать возможность для перехода в «Макларен»?»
Стефано Доменикали: «С «Ф-1» связался «Хоккенхаймринг». Мы провели первые переговоры»
Джолион Палмер: «Норрис продемонстрировал сокрушительное преимущество перед Пиастри в Венгрии»
Мартин Брандл: «Думаю, что сейчас Сайнс рассматривает различные варианты на будущее»
Гельмут Марко: «Не рассчитывал бы на камбэк Ферстаппена в духе 2025 года»
MotoGP объявила, что сезон-2027 начнется с Гран-при Таиланда
Льюис Хэмилтон о влиянии новых правил на его результаты: «Всем пилотам пришлось адаптироваться»
Ко всем новостям
Последние новости
Открытый чемпионат РДС по дрифту проведет 5-й этап в Минске
Юра Борисов и Иван Янковский откроют 4-й этап Российской серии гонок на выносливость
Решающий этап в гонке за титул – чемпион Гран-При РДС может досрочно определиться в Красноярске
Екатеринбуржец Сергей Корнеев впервые стал победителем этапа Открытого чемпионата РДС
Где смотреть Гран-при Венгрии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Антон Козлов в свой день рождения выиграл этап Гран-При РДС в Москве
Где смотреть Гран-при Бельгии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
Гран-При Российской Дрифт Серии возвращается в Москву на ADM Raceway
Где смотреть Гран-при Великобритании-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 часов непрерывного дрифта, звездные гости и тысячи счастливых зрителей – в Москве прошел RDS FEST