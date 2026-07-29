Владимир Башмаков: «Потрясающее обращение с шинами стало ключом успеха Антонелли в Венгрии»

Башмаков назвал ключевой фактор подиума Антонелли на «Хунгароринге».

Комментатор Владимир Башмаков высказался о третьем месте пилота «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли на Гран-при Венгрии – лидер сезона сумел исправиться после штрафа в квалификации и старта седьмым.

«Ключом успеха в этой гонке стало потрясающее обращение с шинами. Он их очень хорошо сберег и был достаточно стабилен, смог найти достаточно хороший ритм. И общий итог гонки для Антонелли позитивный. Он увеличивает свое преимущество в чемпионате перед летней паузой.

Хотя появись машина безопасности на несколько кругов раньше или остановись он еще на несколько кругов позже, была бы вторая позиция, а, может быть, даже борьба за победу.

В целом «Мерседес» здесь был не настолько хорош, как я думал. Я был уверен накануне, что они снова будут фаворитами, но не удалось здесь найти достаточно хороший держак. В первом и в двенадцатом поворотах асфальт был обновлен, и у некоторых с этим возникли проблемы, появились где-то новые кочки, и «Мерседес» не смог идеально настроить подвеску.

У Кими Антонелли в начале уик-энда были проблемы с частой блокировкой задних колес. Уже в пятницу было видно, что с квалификационным темпом у «Мерседеса» все достаточно грустно, но зато темп гоночный был хорош, и Антонелли это подтвердил», – порассуждал Башмаков.

Андреа Кими Антонелли: «Мне предстоит пройти долгий путь, прежде чем достичь уровня Ферстаппена и Норриса»

Тото Вольфф об отрыве Антонелли в личном зачете: «Один-два схода могут кардинально изменить ход сезона»