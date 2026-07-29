Ральф Шумахер: «Сайнсу нужно выписать штраф на следующую гонку за аварию с Пиастри. Обычного наказания недостаточно»

Ральф Шумахер призвал дополнительно оштрафовать Сайнса.

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер возмущен действиями гонщика «Уильямса » Карлоса Сайнса , который столкнулся с соперником из «Макларена » Оскаром Пиастри , когда был круговым на Гран-при Венгрии .

«Подобные вещи вызывают злость. Никто из них [с Фернандо Алонсо ] не сражался за очки. А затем подъезжает лидер гонки, и Сайнс врезается в его машину. Это абсолютно неприемлемо, на мой взгляд.

Обычного наказания недостаточно. Считаю, Карлосу Сайнсу нужно выписать штраф на следующую гонку в Зандворте. Иначе возникнет прецедент, а такого вообще не должно происходить.

Каждый пилот прекрасно понимает такие ситуации. У тебя есть инженер, которому можно задать вопрос, а также можно посмотреть в зеркала. Если он говорит, что не мог посмотреть в зеркала, значит, он не справляется и должен закончить гонку.

Он не знал о приближении лидеров? Но это просто неспортивно!» – заключил эксперт.

Карлос Сайнс: «С Пиастри был гоночный инцидент. Не знаю, мог ли Оскар действовать осторожнее»

Сайнса предупредили о приближении Пиастри. После аварии Карлос сказал, что был «без понятия»