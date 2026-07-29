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Ральф Шумахер: «Сайнсу нужно выписать штраф на следующую гонку за аварию с Пиастри. Обычного наказания недостаточно»
Ральф Шумахер призвал дополнительно оштрафовать Сайнса.

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер возмущен действиями гонщика «Уильямса» Карлоса Сайнса, который столкнулся с соперником из «Макларена» Оскаром Пиастри, когда был круговым на Гран-при Венгрии.

«Подобные вещи вызывают злость. Никто из них [с Фернандо Алонсо] не сражался за очки. А затем подъезжает лидер гонки, и Сайнс врезается в его машину. Это абсолютно неприемлемо, на мой взгляд.

Обычного наказания недостаточно. Считаю, Карлосу Сайнсу нужно выписать штраф на следующую гонку в Зандворте. Иначе возникнет прецедент, а такого вообще не должно происходить.

Каждый пилот прекрасно понимает такие ситуации. У тебя есть инженер, которому можно задать вопрос, а также можно посмотреть в зеркала. Если он говорит, что не мог посмотреть в зеркала, значит, он не справляется и должен закончить гонку.

Он не знал о приближении лидеров? Но это просто неспортивно!» – заключил эксперт.

Карлос Сайнс: «С Пиастри был гоночный инцидент. Не знаю, мог ли Оскар действовать осторожнее»

Сайнса предупредили о приближении Пиастри. После аварии Карлос сказал, что был «без понятия»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1i.com
logoРальф Шумахер
logoУильямс
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Гран-при Нидерландов
Гран-при Венгрии
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Комментарии

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>>>Он не знал о приближении лидеров? Но это просто неспортивно!» – заключил эксперт.

В том и суть что всё он знал. Радиопереговоры сдали его с потрохами.
Тут надо баллы в лицензию.
Для вильямса все равно приезжать 17 или 22
С одной стороны да.
А с другой - когда Картикеян Феттелю покрышку проколол, кудахтали в основном о том, что негоже лидерам клювом щелкать, круговые тоже люди, у них своя борьба. А теперь вон оно как, пропади под землю, но ни в коем случае не мешай обгоняющему.
Можно подписать Ральфа в качестве одного из судей. И чтобы он мог наказать провинившегося так как он умеет. Сразу все шелковые станут
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