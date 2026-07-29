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Питер Уиндзор об обгоне Хэмилтона Ферстаппеном: «В этом всегда была разница между ними. Льюис так не делает»
Уиндзор проанализировал красивый обгон Хэмилтона Ферстаппеном.

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор высказался о том, как пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона из «Феррари» на Гран-при Венгрии.

«В этом всегда была разница между ними. Льюис так не делает.

Он проворачивает отличные обгоны, однако очень многие из них – по внешней. Он очень хорошо понимает, когда использовать DRS при обгонах, очень хорошо делает все в нужный момент. Но такие внезапные обгоны, бах-бах – фишка Макса, но никак не Льюиса, никогда ей не была.

И это не упрек Льюису. Льюис гораздо сильнее Шарля [Леклера] в других аспектах, гораздо сильнее Макса в других аспектах. Они разные, и это одна из очевидных слабостей Льюиса. А Макс годами известен таким, и он вновь воспользовался шансом в повороте, когда такой шанс появился», – произнес эксперт.

Обгон года в «Ф-1»? Хэмилтон прозевал атаку Ферстаппена

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Cameron Cc:
logoРед Булл
logoФеррари
Гран-при Венгрии
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoПитер Уиндзор
logoШарль Леклер
logoМакс Ферстаппен

Комментарии

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Ну это классическая дайвбомба Ферстапена мл., даже в предподиумном интервью этот термин прозвучал. Люис так не делает, это правда, но не потому что не может (много ума тут не нужно), а потому что это в большинстве случае приводит к выдавливанию оппонента. В этот раз прокатило - хлопаем в ладоши. Какой-то автор на спортсе даже обгоном года назвал, ну ок
Очень интересно. Но ничего не понятно
На Мерсе позапрошлого регламента Люся был гораздо сильнее них, да. А Макс — на РБ прошлого. Ну а Шарль может быть быстрее них только в параллельной реальности, где "Феррари" не является труппой клоунов 🤡.
Ждем в комментариях экспертов, которые объяснят, что нырок на внутреннюю с поздним торможением - это обычный дайвбомб
ОтветMinuvert
Ждем в комментариях экспертов, которые объяснят, что нырок на внутреннюю с поздним торможением - это обычный дайвбомб
Это обычный дайвбомб, по корпусам машин/торможению/телеметрии все понятно
Другое дело это не отметает фактора что Льюис проспал, но что еще более спасло ситуацию-помнится как Кими всех пропускал в таких случаях, особенно Рикардо и того же Ферстаппена, когда те так делали, ибо излишне уж корректны и «добролюбивы» на трассе, вот и Льюис с годами туда же
Поэтому еще раз, это дайвбомб, но для текущих реалий Ф1 и других пионеров за рулем-обычное дело, наглость горы сворачивает)
Ответsq2mdbn4nn
Это обычный дайвбомб, по корпусам машин/торможению/телеметрии все понятно Другое дело это не отметает фактора что Льюис проспал, но что еще более спасло ситуацию-помнится как Кими всех пропускал в таких случаях, особенно Рикардо и того же Ферстаппена, когда те так делали, ибо излишне уж корректны и «добролюбивы» на трассе, вот и Льюис с годами туда же Поэтому еще раз, это дайвбомб, но для текущих реалий Ф1 и других пионеров за рулем-обычное дело, наглость горы сворачивает)
Ч.Т.Д.
Делает и делал. В твиттере видел пост выдавливанием Льюиса кого то из феррари, когда он был еще на макларене. Да просто захотеть поискать, так дайвбомбинга полно. Против Макса тоже. Даже Марио засветился
Сейчас не делает. А в начале карьеры очень агрессивный был, в атаки лез вполне в стиле Макса. Другое дело, что к возрасту, в котором Макс сейчас - перестал, а Макс до сих пор с шашкой наголо.
Типичный быдло-стиль тапка - отрули или столкнёмся. В прошлогодней Венгрии не прокатило, отправился на обочину.
ОтветPaninaro
Типичный быдло-стиль тапка - отрули или столкнёмся. В прошлогодней Венгрии не прокатило, отправился на обочину.
Вы как Волк из басни Крылова. Ферстаппен виноват у вас всегда, даже когда не виноват и всё сделал красиво.
ОтветДмитрий Дудников
Вы как Волк из басни Крылова. Ферстаппен виноват у вас всегда, даже когда не виноват и всё сделал красиво.
но в этой ситуации он сам признал что он поступил очень опасно, через 30 секунд после этого обгона вывели радиопереговоры где он своему инженеру сказал, что он больше так делать не будет.
унижал , унижает , будет унижать .
макс на ведре еще в 20 обнулил липлвого, вместе с его липовой статистикой 😄
Обгон,конечно неплохо смотрится,но там о кровенно Льюис зевнул+ Максу помог слипстрим об пилота второй команды. И такого у лью не было н когда, факт....
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