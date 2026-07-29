Питер Уиндзор об обгоне Хэмилтона Ферстаппеном: «В этом всегда была разница между ними. Льюис так не делает»

Уиндзор проанализировал красивый обгон Хэмилтона Ферстаппеном.

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор высказался о том, как пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона из «Феррари » на Гран-при Венгрии.

«В этом всегда была разница между ними. Льюис так не делает.

Он проворачивает отличные обгоны, однако очень многие из них – по внешней. Он очень хорошо понимает, когда использовать DRS при обгонах, очень хорошо делает все в нужный момент. Но такие внезапные обгоны, бах-бах – фишка Макса, но никак не Льюиса, никогда ей не была.

И это не упрек Льюису. Льюис гораздо сильнее Шарля [Леклера] в других аспектах, гораздо сильнее Макса в других аспектах. Они разные, и это одна из очевидных слабостей Льюиса. А Макс годами известен таким, и он вновь воспользовался шансом в повороте, когда такой шанс появился», – произнес эксперт.

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