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Алонсо исполнилось 45 лет. Фернандо – самый возрастной пилот «Ф-1» за последние 50 лет
Фернандо Алонсо отпраздновал 45-летие.

Пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо 29 июля исполнилось 45 лет.

Двукратный чемпион мира является рекордсменом «Формулы-1» по количеству Гран-при (436) в истории и самым возрастным гонщиком серии за последние 50 лет. В 1975 году другой двукратный чемпион Грэм Хилл провел Гран-при Бразилии в возрасте 45 лет, 11 месяцев и 11 дней.

Любая выигранная гонка сделает Алонсо самым возрастным победителем с 1950-х. В нынешнем сезоне на счету испанца одно набранное очко.

Фернандо Алонсо: «Приятно снова сражаться. Чемпионат фактически начнется со второй половины для «Астон Мартин»

Эдриан Ньюи: «Вполне уверен, что Алонсо продолжит выступать за «Астон Мартин»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Грэм Хилл
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
logoФормула-1
Гран-при Бразилии

Комментарии

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Хоть никогда за Фернандо не болел, такое долголетие вызывает уважение. Шутка ли, гонялся еще, например, с Френтценом! Френтцен теперь смотрится гонщиком из другого времени, а Алонсо вот он - все гоняет.
ОтветEngelbert
Хоть никогда за Фернандо не болел, такое долголетие вызывает уважение. Шутка ли, гонялся еще, например, с Френтценом! Френтцен теперь смотрится гонщиком из другого времени, а Алонсо вот он - все гоняет.
Которого по ходу сезона заменил в "Джордане" Жан Алези, ахах. Алези!
ОтветEngelbert
Хоть никогда за Фернандо не болел, такое долголетие вызывает уважение. Шутка ли, гонялся еще, например, с Френтценом! Френтцен теперь смотрится гонщиком из другого времени, а Алонсо вот он - все гоняет.
Он гонялся с обоими Ферстаппенами
Кайфово, что так много больших фамилий до сих пор в деле, Роналду, Месси, Алонсо, Хэмильтон, Леброн, Модрич, Джокович, Акинфеев, даже Ягр 😁 и еще целый ряд других.. это как то мотивирует и позволяет чувствовать себя все еще молодым))
Нандо надеюсь все таки повезет покатать на космовозке Ньюи и побороться за чемпионство, это была бы красивая история)
Ответjjeka
Кайфово, что так много больших фамилий до сих пор в деле, Роналду, Месси, Алонсо, Хэмильтон, Леброн, Модрич, Джокович, Акинфеев, даже Ягр 😁 и еще целый ряд других.. это как то мотивирует и позволяет чувствовать себя все еще молодым)) Нандо надеюсь все таки повезет покатать на космовозке Ньюи и побороться за чемпионство, это была бы красивая история)
Ягр вроде как всё, в последнем сезоне игр 5 сыграл. Хотя возможно и в этом сезоне ещё несколько игр сыграет, официально не объявлял
Ответjjeka
Кайфово, что так много больших фамилий до сих пор в деле, Роналду, Месси, Алонсо, Хэмильтон, Леброн, Модрич, Джокович, Акинфеев, даже Ягр 😁 и еще целый ряд других.. это как то мотивирует и позволяет чувствовать себя все еще молодым)) Нандо надеюсь все таки повезет покатать на космовозке Ньюи и побороться за чемпионство, это была бы красивая история)
Акинфеев? ) Игорь, конечно, по нашим масштабам большая величина, но до перечисленных глыб он не дотягивает, даже если он твой родственник, друг или держит в заложниках)
Как он только успевает, и на болидах гонять, и Челси тренировать.
ОтветКросс Тони Кросса
Как он только успевает, и на болидах гонять, и Челси тренировать.
и комменты на спортсе еще строчит
ОтветКросс Тони Кросса
Как он только успевает, и на болидах гонять, и Челси тренировать.
Талантливый человек талантлив во всём.
Я помню умопомрачительную стату, что если долголетие Фернандо применить к другим гонщикам, то, например, Сенна бы завершил карьеру в 2010, в год первого чемпионства Феттеля
ОтветБратДругБорщ
Я помню умопомрачительную стату, что если долголетие Фернандо применить к другим гонщикам, то, например, Сенна бы завершил карьеру в 2010, в год первого чемпионства Феттеля
В 2010 году Сенне было бы уже 50 лет
По такой логике это был бы 2005 год, год первого титула Фернандо
ОтветАлександр Воронин
В 2010 году Сенне было бы уже 50 лет По такой логике это был бы 2005 год, год первого титула Фернандо
Ну да, оно кривовато, имеется в виду 26 лет между началом карьеры и сейчас
Великий Алонсо!
И Нандо такой молодой!!! ...Поздравлялки!💥💫💝
Ответгилберт
И Нандо такой молодой!!! ...Поздравлялки!💥💫💝
И Нандо такой молодой,
Но с Ньюи пока позади...
С днём рождения легенда!
Как же приятно жить в эпоху Алонсо!
Чтобы не случилось дальше, Фернандо остается одной из икон королевских гонок)
Легендарный дядька. Думаю,уже даже его хетйеры не будут против,если он таки возьмет этот чертов третий титул. Настоящий маньяк гонок.
С днем рождения Меджик
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