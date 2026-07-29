Алонсо исполнилось 45 лет. Фернандо – самый возрастной пилот «Ф-1» за последние 50 лет

Фернандо Алонсо отпраздновал 45-летие.

Пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо 29 июля исполнилось 45 лет.

Двукратный чемпион мира является рекордсменом «Формулы-1» по количеству Гран-при (436) в истории и самым возрастным гонщиком серии за последние 50 лет. В 1975 году другой двукратный чемпион Грэм Хилл провел Гран-при Бразилии в возрасте 45 лет, 11 месяцев и 11 дней.

Любая выигранная гонка сделает Алонсо самым возрастным победителем с 1950-х. В нынешнем сезоне на счету испанца одно набранное очко.

Фернандо Алонсо: «Приятно снова сражаться. Чемпионат фактически начнется со второй половины для «Астон Мартин»

Эдриан Ньюи: «Вполне уверен, что Алонсо продолжит выступать за «Астон Мартин»