Алонсо исполнилось 45 лет. Фернандо – самый возрастной пилот «Ф-1» за последние 50 лет
Фернандо Алонсо отпраздновал 45-летие.
Пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо 29 июля исполнилось 45 лет.
Двукратный чемпион мира является рекордсменом «Формулы-1» по количеству Гран-при (436) в истории и самым возрастным гонщиком серии за последние 50 лет. В 1975 году другой двукратный чемпион Грэм Хилл провел Гран-при Бразилии в возрасте 45 лет, 11 месяцев и 11 дней.
Любая выигранная гонка сделает Алонсо самым возрастным победителем с 1950-х. В нынешнем сезоне на счету испанца одно набранное очко.
Фернандо Алонсо: «Приятно снова сражаться. Чемпионат фактически начнется со второй половины для «Астон Мартин»
Эдриан Ньюи: «Вполне уверен, что Алонсо продолжит выступать за «Астон Мартин»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии
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Нандо надеюсь все таки повезет покатать на космовозке Ньюи и побороться за чемпионство, это была бы красивая история)
По такой логике это был бы 2005 год, год первого титула Фернандо
Но с Ньюи пока позади...
Чтобы не случилось дальше, Фернандо остается одной из икон королевских гонок)