Экс-советник Экклстоуна предложил «Ред Булл» 3 миллиарда долларов за младшую команду в «Ф-1», но получил отказ (The Times)

«Ред Булл» отказался продавать младшую команду за 3 млрд долларов.

Как сообщает издание The Times, Дин Эттью – бывший советник Берни Экклстоуна (экс-босса «Ф-1») – и финансист Эндрю Харриотт предложили «Ред Булл» 3 миллиарда долларов за «Рейсинг Буллз » – младшую команду в «Ф-1».

Отмечается, что предложение также пользовалось поддержкой фондов из Абу-Даби. Тем не менее в «Ред Булл » отказались продавать коллектив.

Ферстаппен правда ставит себя выше команды «Ф-1». И это уже слишком

