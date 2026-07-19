Экс-советник Экклстоуна предложил «Ред Булл» 3 миллиарда долларов за младшую команду в «Ф-1», но получил отказ (The Times)
«Ред Булл» отказался продавать младшую команду за 3 млрд долларов.
Как сообщает издание The Times, Дин Эттью – бывший советник Берни Экклстоуна (экс-босса «Ф-1») – и финансист Эндрю Харриотт предложили «Ред Булл» 3 миллиарда долларов за «Рейсинг Буллз» – младшую команду в «Ф-1».
Отмечается, что предложение также пользовалось поддержкой фондов из Абу-Даби. Тем не менее в «Ред Булл» отказались продавать коллектив.
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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Times
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