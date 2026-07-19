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  4. Экс-советник Экклстоуна предложил «Ред Булл» 3 миллиарда долларов за младшую команду в «Ф-1», но получил отказ (The Times)

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Экс-советник Экклстоуна предложил «Ред Булл» 3 миллиарда долларов за младшую команду в «Ф-1», но получил отказ (The Times)
«Ред Булл» отказался продавать младшую команду за 3 млрд долларов.

Как сообщает издание The Times, Дин Эттью – бывший советник Берни Экклстоуна (экс-босса «Ф-1») – и финансист Эндрю Харриотт предложили «Ред Булл» 3 миллиарда долларов за «Рейсинг Буллз» – младшую команду в «Ф-1».

Отмечается, что предложение также пользовалось поддержкой фондов из Абу-Даби. Тем не менее в «Ред Булл» отказались продавать коллектив.

Ферстаппен правда ставит себя выше команды «Ф-1». И это уже слишком
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Times
бизнес
logoРед Булл
logoБерни Экклстоун
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз

Комментарии

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Редбул без младшей команды выпадет из топов. По сути, это их чит
Ответfc_a.m.
Редбул без младшей команды выпадет из топов. По сути, это их чит
РБ продаст младшую команду когда получит достаточно хорошее предложение. А пока могут выращивать их дальше
ОтветMortimer1
РБ продаст младшую команду когда получит достаточно хорошее предложение. А пока могут выращивать их дальше
3 млрд - более чем щедро.
Скорее у владельцев просто нет мотивации продавать за любые деньги.
Хорошее дело было бы. Все команды должны быть независимы
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