Педро де ла Роса: «Алонсо мог выиграть 8 титулов – безусловно, без проблем»

Де ла Роса уверен, что Алонсо был способен стать восьмикратным чемпионом.

Амбассадор «Астон Мартин » и бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса отреагировал на мнение гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена , который предположил, что Фернандо Алонсо мог завоевать восемь чемпионств.

«Да, конечно, он мог выиграть восемь титулов. Безусловно. Безусловно. Без каких-либо проблем.

В подходящей команде он бы это сделал. Вот почему судить по числу титулов несправедливо. И по результатам тоже – именно они определяют чемпионства. Но тогда мы переходим к гораздо более сложной и субъективной оценке», – сказал де ла Роса.

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