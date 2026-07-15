Педро де ла Роса: «Алонсо мог выиграть 8 титулов – безусловно, без проблем»
Де ла Роса уверен, что Алонсо был способен стать восьмикратным чемпионом.
Амбассадор «Астон Мартин» и бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса отреагировал на мнение гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который предположил, что Фернандо Алонсо мог завоевать восемь чемпионств.
«Да, конечно, он мог выиграть восемь титулов. Безусловно. Безусловно. Без каких-либо проблем.
В подходящей команде он бы это сделал. Вот почему судить по числу титулов несправедливо. И по результатам тоже – именно они определяют чемпионства. Но тогда мы переходим к гораздо более сложной и субъективной оценке», – сказал де ла Роса.
Макс Ферстаппен: «У Алонсо могло быть восемь титулов, если бы ему чуть больше везло с выбором команд»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Макларен - все больше информации, что с Алонсо там прям очень хамски обходились в первый приход
А про джипиту - ну несложно понять разочарование, когда 5 лет мучался с ведром Феррари, поверил, и получил гораздо хуже ведро
Повезло Фернандо, что 2 титула успех отхватить, а то остался бы Стирлингом Моссом
Однако же, трудно спорить, что все эти оценки - строго субъективщина. Могу бы выиграть, а мог бы и не выиграть. В спорте в целом очень много удачи. А в таком, как ф1, ещё куча факторов. Попал в нужную машину - многократный чемпион. Не попал - Халк с одним подиумом за карьеру.