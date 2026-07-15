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  4. Педро де ла Роса: «Алонсо мог выиграть 8 титулов – безусловно, без проблем»

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Педро де ла Роса: «Алонсо мог выиграть 8 титулов – безусловно, без проблем»
Де ла Роса уверен, что Алонсо был способен стать восьмикратным чемпионом.

Амбассадор «Астон Мартин» и бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса отреагировал на мнение гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который предположил, что Фернандо Алонсо мог завоевать восемь чемпионств.

«Да, конечно, он мог выиграть восемь титулов. Безусловно. Безусловно. Без каких-либо проблем.

В подходящей команде он бы это сделал. Вот почему судить по числу титулов несправедливо. И по результатам тоже – именно они определяют чемпионства. Но тогда мы переходим к гораздо более сложной и субъективной оценке», – сказал де ла Роса.

Макс Ферстаппен: «У Алонсо могло быть восемь титулов, если бы ему чуть больше везло с выбором команд»

Педро де ла Роса: «Ферстаппен – вероятно, лучший в истории»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Mundo Deportivo
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoПедро де ла Роса
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл

Комментарии

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Нужно уметь с людьми взаимодействовать, даже если у тебя не ладится, а он этим никогда не отличался. Что стоит только шантаж в Макларен, в первый приход, а про GP2 engine, я вообще молчу. Не говоря о том, как унижали Массу в Феррари - в годовщину аварии Массы, отнять у него победу. И сомневаюсь, что он был не в курсе о аварии Пике в Сингапуре, в 2008 году. Гонщик, он один из лучших, здесь спорить даже не о чем, а вот, как человек...
Ответfelipe89
Нужно уметь с людьми взаимодействовать, даже если у тебя не ладится, а он этим никогда не отличался. Что стоит только шантаж в Макларен, в первый приход, а про GP2 engine, я вообще молчу. Не говоря о том, как унижали Массу в Феррари - в годовщину аварии Массы, отнять у него победу. И сомневаюсь, что он был не в курсе о аварии Пике в Сингапуре, в 2008 году. Гонщик, он один из лучших, здесь спорить даже не о чем, а вот, как человек...
И параход он так себе
Ответfelipe89
Нужно уметь с людьми взаимодействовать, даже если у тебя не ладится, а он этим никогда не отличался. Что стоит только шантаж в Макларен, в первый приход, а про GP2 engine, я вообще молчу. Не говоря о том, как унижали Массу в Феррари - в годовщину аварии Массы, отнять у него победу. И сомневаюсь, что он был не в курсе о аварии Пике в Сингапуре, в 2008 году. Гонщик, он один из лучших, здесь спорить даже не о чем, а вот, как человек...
И зачем же Алонсо так жизненно необходима была победа в Синграпуре, что бы он "знал об этом"?
Макларен - все больше информации, что с Алонсо там прям очень хамски обходились в первый приход
А про джипиту - ну несложно понять разочарование, когда 5 лет мучался с ведром Феррари, поверил, и получил гораздо хуже ведро
семьдесят восемь титулов
Задрали пиарить. Алонсо слабо выступил в Маке на фоне Хэма, на этом его карьера пошла под откос, потому что появился гонщик не хуже. А скорее лучше. И британец, продвигать его выгоднее.
Повезло Фернандо, что 2 титула успех отхватить, а то остался бы Стирлингом Моссом
ОтветOndrej
Задрали пиарить. Алонсо слабо выступил в Маке на фоне Хэма, на этом его карьера пошла под откос, потому что появился гонщик не хуже. А скорее лучше. И британец, продвигать его выгоднее. Повезло Фернандо, что 2 титула успех отхватить, а то остался бы Стирлингом Моссом
Да когда он выигрывал эти титулы, то в одном из сезонов точно Феррари на бриджстоуне испытывали проблемы, вернее все клиенты бриджстоуна, уступали эти шины мишлену практически везде
ОтветOndrej
Задрали пиарить. Алонсо слабо выступил в Маке на фоне Хэма, на этом его карьера пошла под откос, потому что появился гонщик не хуже. А скорее лучше. И британец, продвигать его выгоднее. Повезло Фернандо, что 2 титула успех отхватить, а то остался бы Стирлингом Моссом
Шаришь. В своем прайме можно сказать уступил новичку Хэму, а дальше только с очереднярами катал и пенсионерами которые уже докатывали. Как сам стал пенсионером, так даже Окону сливать стал)))). Зато местные орут, что он напарников укатывал всех - смех))
А Никита Мазепин мог выиграть двенадцать.... Безусловно
Понятное дело, что Педро просто на вентилятор накидывает как следует.
Однако же, трудно спорить, что все эти оценки - строго субъективщина. Могу бы выиграть, а мог бы и не выиграть. В спорте в целом очень много удачи. А в таком, как ф1, ещё куча факторов. Попал в нужную машину - многократный чемпион. Не попал - Халк с одним подиумом за карьеру.
Ашот Варданян из Сочи мог бы выиграть 15 титулов, но не повезло тоже... Тк что Алонсо ещё грех жаловаться
ОтветДмитрий Воронцов
Ашот Варданян из Сочи мог бы выиграть 15 титулов, но не повезло тоже... Тк что Алонсо ещё грех жаловаться
Ашот вряд ли, а вот Анзор Мамаладзе - легко!
ОтветPavel Nikolaev
88
и номер 14 у Алонсо
Ответsasha230876
и номер 14 у Алонсо
Нашли над чем шутить
Ну так то и я мог быть восемнадцати кратным чемпионом мира. Чутка не повезло просто
Двадцать девять!
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