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  4. Серхио Перес: «Хорнер на первой же встрече сказал, что все для Ферстаппена: «Ред Булл» выставляет два болида, потому что вынужден»

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Серхио Перес: «Хорнер на первой же встрече сказал, что все для Ферстаппена: «Ред Булл» выставляет два болида, потому что вынужден»
«Ред Булл» предупреждал Переса, что он станет помощником Ферстаппена.

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал, что экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сразу же сообщил ему о роли второго номера в паре с Максом Ферстаппеном.

Несмотря на трудности, Перес максимально высоко оценил свои четыре сезона в австрийской команде.

«Это было замечательно. Я бы сказал, это было фантастическое время.

Я знал, что перехожу в «Ред Булл», в проект, который годами строился вокруг Макса. Когда со мной подписывали контракт, мне очень четко это объяснили. Я знал, на что подписываюсь.

Кристиан на первой же встрече сказал: «Мы выставляем два болида, потому что вынуждены. В противном случае нас бы полностью устроило выступать одной машиной. Все для Макса, вокруг Макса. Мы хотим выиграть титул».

И я сказал себе: я пришел в команду, чтобы выжать все – во всех отношениях, с теми инструментами, которые были в моем распоряжении. На мой взгляд, я во всех смыслах превзошел ожидания. Все складывалось идеально.

Конечно, в итоге оказалось, что были и очень тяжелые периоды, в том числе в конце. Было слишком много успехов, и людям стало скучно, внутри команды начали бороться друг с другом.

Но это были фантастические, фантастические четыре года. Я превзошел ожидания, и только когда я ушел и пришли другие, в команде поняли, насколько здорово я выступал», – подчеркнул Чеко.

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В «Ред Булл» «были шокированы» финансовыми запросами Ферстаппена, между сторонами «глубокие разногласия» (ESPN)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст High Performance
logoКристиан Хорнер
Кадиллак
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoРед Булл

Комментарии

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Ух ты, а нам рассказывают, что это напарника Макса безрукие, а так все в одинаковых условиях)
Это уже не новость, всё понятно без лишних слов уже давно, но не могут постоянно так сливать вторые пилоты команды
ОтветТима Тимощенко
Это уже не новость, всё понятно без лишних слов уже давно, но не могут постоянно так сливать вторые пилоты команды
Перес пару гонок на старте сезона не сливал. Поэтому истерика Йоса и Чеко резко разучился гоняться. Чудо какое-то
ОтветДавид Agabekyan
Перес пару гонок на старте сезона не сливал. Поэтому истерика Йоса и Чеко резко разучился гоняться. Чудо какое-то
Не просто разучился. Макс стал ему стабильно привозить секунду с круга. Очевидно, что это были разные машины, хотя тогда фанбаза Максика жестко минусила подобные "домыслы"
Ахахааах, ВЫНУЖДЕНЫ выставлять второй болид...
Разность отношения к пилотам в РБ очевидна всем (это культурно выражаясь), но чтоб настолько...
Эти слова Чеко — неопровержимое доказательство, что из общего между машинами РБ только ливрея. И теперь каждый, кто хоть заикнётся о сравнении Макса с напарниками, официально распишется в собственном слабоумии.
Настоящий скилл Макса до его ухода из РБ остаётся абсолютно неизвестным. Гений, определяющий поколение? Ну, вспомнив его "навыки" борьбы колесо в колесо, для меня лично как минимум сомнительно. Рента уровня самого Переса? Очень даже может быть, раз для победы над напарником нужны именно такие условия.
ОтветЦе Зрада!
Ахахааах, ВЫНУЖДЕНЫ выставлять второй болид... Разность отношения к пилотам в РБ очевидна всем (это культурно выражаясь), но чтоб настолько... Эти слова Чеко — неопровержимое доказательство, что из общего между машинами РБ только ливрея. И теперь каждый, кто хоть заикнётся о сравнении Макса с напарниками, официально распишется в собственном слабоумии. Настоящий скилл Макса до его ухода из РБ остаётся абсолютно неизвестным. Гений, определяющий поколение? Ну, вспомнив его "навыки" борьбы колесо в колесо, для меня лично как минимум сомнительно. Рента уровня самого Переса? Очень даже может быть, раз для победы над напарником нужны именно такие условия.
Это не отменяет того что Макс реально топ. Иначе никто сколько сил в него не вкладывал в РБ.
ОтветЦе Зрада!
Ахахааах, ВЫНУЖДЕНЫ выставлять второй болид... Разность отношения к пилотам в РБ очевидна всем (это культурно выражаясь), но чтоб настолько... Эти слова Чеко — неопровержимое доказательство, что из общего между машинами РБ только ливрея. И теперь каждый, кто хоть заикнётся о сравнении Макса с напарниками, официально распишется в собственном слабоумии. Настоящий скилл Макса до его ухода из РБ остаётся абсолютно неизвестным. Гений, определяющий поколение? Ну, вспомнив его "навыки" борьбы колесо в колесо, для меня лично как минимум сомнительно. Рента уровня самого Переса? Очень даже может быть, раз для победы над напарником нужны именно такие условия.
Как слова одной из сторон могут быть неопровержимым доказательством?
ахахахахахахах, а меня тут помнится жëстко минусили, когда я говорил, что РБ только на Ферстаппена работает и что будь их воля, то вторую машину (кто бы там ни был) не выставляли бы.
ОтветМандалай
ахахахахахахах, а меня тут помнится жëстко минусили, когда я говорил, что РБ только на Ферстаппена работает и что будь их воля, то вторую машину (кто бы там ни был) не выставляли бы.
держи минус. Эта тактика абсолютно естественна, т.к. с коммерческой точки зрения, реально монетизировать можно только победу, а у остальных успехов финансовая отдача резко убывает. Любая команда выставляла бы одну машину, будь у нее уверенность, что можно сфокусироваться на ней и бороться за чемпионство с хорошими шансами
В этом плане интересно что будет при переходе в другую команду. Ведь там тоже придется выстраивать такую конструкцию, где машина под максика, вторик должен мгновенно пропускать иначе истерики от семейства, от всего . Как то чика в Монако выиграл, так там даже мать начала в инет выкладывать что чика жене изменял, намеки на специальный краш, потом чика выиграл в Баку, так пошли предъявы хорнеру от йоса. Взять себе все это семейство в команду это большие проблемы во многом, да есть плюсы, но есть и минусы. Впрочем это не моя проблема.
Как будто это новость, они в открытую это говорили, они вторикам обноски давали не нужные максику, бывало эксперименты ставили с настройками на них, машина полностью под максика, и вторик никакого влияния на нее не имел, когда гасли начал там что то говорить про подвеску то мигом вылетел. Они сами максика разбаловали таким отношением, и ещё поплатятся за это.
Такая пропасть болидов была и во времена Феттеля за исключением 2010 и 2009 наверно рб больше зацикленны на рекорды гонщиков именно у гонщиков Рб рекорды по победам,(подряд) поулам и самое интересное за 8 чемпионств и 6 кк лишь 1 раз напарники рб на личном зачете заняли 1и 2 места
ниче нового, все итак это знают
Те, кто говорит, что на РБ строили вокруг него команду, потому что он топ пилот. Машина позволяла. Они были за Мерседесом и Феррари, но всё равно в топ входили. Потом машину допилили до борьбы с Мерседесом, а потом и вовсе доминировали. Мог ли Перес на этой машине выиграть чемпионат, а почему нет? Собири вокруг него команду и дело в шляпе. А Рикьярдо будь на месте Макса? Тоже, почему нет? А теперь убери сильную машину , но пусть все так же вокруг Макса крутится, и? Он не сильнее. А теперь убери лучшую машину и команда уже не совсем вокруг него одного бегает. И он уже даже не в тройке сильнейших. Повторяю раз за разом , на сильнейшей машине, даже бывший школьник укатывает всех титулованных и опытных. Вот вам и весь супер Макс.
ОтветРотор-Волгоград
Те, кто говорит, что на РБ строили вокруг него команду, потому что он топ пилот. Машина позволяла. Они были за Мерседесом и Феррари, но всё равно в топ входили. Потом машину допилили до борьбы с Мерседесом, а потом и вовсе доминировали. Мог ли Перес на этой машине выиграть чемпионат, а почему нет? Собири вокруг него команду и дело в шляпе. А Рикьярдо будь на месте Макса? Тоже, почему нет? А теперь убери сильную машину , но пусть все так же вокруг Макса крутится, и? Он не сильнее. А теперь убери лучшую машину и команда уже не совсем вокруг него одного бегает. И он уже даже не в тройке сильнейших. Повторяю раз за разом , на сильнейшей машине, даже бывший школьник укатывает всех титулованных и опытных. Вот вам и весь супер Макс.
Расклад такой: лучший пило+лучшая машина=чемпион. Лучший пило+средняя машина=??? Средний пилот+лучшая машина=чемпион или???
Ответтв глядач
Расклад такой: лучший пило+лучшая машина=чемпион. Лучший пило+средняя машина=??? Средний пилот+лучшая машина=чемпион или???
Вы можете определить лучшего пилота, только если весь сезон , все пилоты будут на одинаковой машине. Тогда мы узнаем кто лучший. А сейчас, да и 20 лет назад и 30 лет назад, решает машина. Если есть опровержение этому, укажите.
Албон и Гасли говорили примерно то же самое, только более завуалировано. Да и при Феттеле ситуация была схожая. Марк "не плохо для второго номера" Уэббер не даст соврать.
ОтветPaninaro
Албон и Гасли говорили примерно то же самое, только более завуалировано. Да и при Феттеле ситуация была схожая. Марк "не плохо для второго номера" Уэббер не даст соврать.
Ну во времена Феттеля не было такой специфичной вундервафли, которая сильно мешала второму пилоту и как минимум 2010й у обоих пилотов был полный карт-бланш. Ферстаппен получил свою неприкосновенность задолго до чемпионских заслуг, уже во втором полном сезоне делая болид больше под его предпочтения, хотя 2017 Макс слил Риккардо.
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