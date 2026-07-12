Серхио Перес: «Хорнер на первой же встрече сказал, что все для Ферстаппена: «Ред Булл» выставляет два болида, потому что вынужден»

«Ред Булл» предупреждал Переса, что он станет помощником Ферстаппена.

Пилот «Кадиллака » Серхио Перес рассказал, что экс-руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сразу же сообщил ему о роли второго номера в паре с Максом Ферстаппеном .

Несмотря на трудности, Перес максимально высоко оценил свои четыре сезона в австрийской команде.

«Это было замечательно. Я бы сказал, это было фантастическое время.

Я знал, что перехожу в «Ред Булл», в проект, который годами строился вокруг Макса. Когда со мной подписывали контракт, мне очень четко это объяснили. Я знал, на что подписываюсь.

Кристиан на первой же встрече сказал: «Мы выставляем два болида, потому что вынуждены. В противном случае нас бы полностью устроило выступать одной машиной. Все для Макса, вокруг Макса. Мы хотим выиграть титул».

И я сказал себе: я пришел в команду, чтобы выжать все – во всех отношениях, с теми инструментами, которые были в моем распоряжении. На мой взгляд, я во всех смыслах превзошел ожидания. Все складывалось идеально.

Конечно, в итоге оказалось, что были и очень тяжелые периоды, в том числе в конце. Было слишком много успехов, и людям стало скучно, внутри команды начали бороться друг с другом.

Но это были фантастические, фантастические четыре года. Я превзошел ожидания, и только когда я ушел и пришли другие, в команде поняли, насколько здорово я выступал», – подчеркнул Чеко.

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