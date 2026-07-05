Алонсо выиграл гонку на Lego-картах перед Гран-при Великобритании. Президент ФИА также участвовал в заезде

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо первым приехал к финишу во время парада гонщиков, который провели на картах из Lego перед Гран-при Великобритании.
Двукратный чемпион «Формулы-1» опередил пилота «Кадиллака» Валттери Боттаса и представителя «Хааса» Эстебана Окона.
Многие гонщики пытались срезать повороты через гравийную ловушку и застряли, а первая тройка призеров сократила путь в последнем вираже через траву.
Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем принял участие в заезде вместе с пилотами. Кроме того, бен Сулайем и руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали сели за руль картов «Мерседеса» из конструктора перед Lego-гонкой.
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Фото: соцсети «Ф-1»; эфир Sky Sports
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