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Алонсо выиграл гонку на Lego-картах перед Гран-при Великобритании. Президент ФИА также участвовал в заезде
Алонсо выиграл гонку на Lego-картах в Сильверстоуне.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо первым приехал к финишу во время парада гонщиков, который провели на картах из Lego перед Гран-при Великобритании.

Двукратный чемпион «Формулы-1» опередил пилота «Кадиллака» Валттери Боттаса и представителя «Хааса» Эстебана Окона.

Многие гонщики пытались срезать повороты через гравийную ловушку и застряли, а первая тройка призеров сократила путь в последнем вираже через траву.

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем принял участие в заезде вместе с пилотами. Кроме того, бен Сулайем и руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали сели за руль картов «Мерседеса» из конструктора перед Lego-гонкой.

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Фото: соцсети «Ф-1»; эфир Sky Sports

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoВалттери Боттас
logoФернандо Алонсо
logoХаас
Гран-при Великобритании
Кадиллак
logoФИА
logoЭстебан Окон
logoСтефано Доменикали
logoФормула-1
logoМохаммед бен Сулайем
logoАстон Мартин
logoМерседес

Комментарии

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вот и победы пошли у Алонсо. Ньюи гений уже к лету сделал болид способный на победы 🙃
Кроме того, бен Сулайем и руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали сели за руль картов «Мерседеса» из конструктора перед Lego-гонкой.
Ни капельки не удивлен
Ответmrnobody1st
Кроме того, бен Сулайем и руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали сели за руль картов «Мерседеса» из конструктора перед Lego-гонкой. Ни капельки не удивлен
К слову, Сулайем не сильно жалует Мерседес, сложилось впечатление, что РБ ему больше по душе
Ответmrnobody1st
Кроме того, бен Сулайем и руководитель «Ф-1» Стефано Доменикали сели за руль картов «Мерседеса» из конструктора перед Lego-гонкой. Ни капельки не удивлен
А по моему весёлая история получилась. Максу не зашло, а остальные то - чувство юмора имеют...
Вот он скилл! На равной технике)!
как говорится... дайте ему равную машину...
ОтветАртём Лапицкий
как говорится... дайте ему равную машину...
Комментарий скрыт
Есть долгожданная 33 победа в Ф1!
Бен Сулайем и Доменикали на картах Мерса... Интересно
Смотрите там один ущемился👆👆👆😂 монтеземоло
Как же он хорош. В одну калитку вынес! Срочно подписание в топ команду на след сезон
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