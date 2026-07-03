Макс Ферстаппен о Lego-гонке: «Пилоты «Ф-1» не должны выглядеть как дети и клоуны»

Гонщики выглядят клоунами в Lego-машинах, считает Ферстаппен.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен негативно высказался о новом параде гонщиков на машинах из Lego.

Спортсмены сядут за руль 22 Lego-картов перед стартом Гран-при Великобритании. На прошлогоднем Гран-при Майами была проведена гонка на двухместных автомобилях из конструктора.

«Я предпочитаю играть в Lego дома с детьми. А не ехать на карте, честно говоря. Мне больше нравится стоять на грузовике вместе со всеми остальными. Думаю, так веселее, а также выглядит более профессионально.

Ведь, в конце концов, мы гонщики «Ф-1», мы не должны выглядеть как дети и клоуны, пытаясь врезаться друг в друга. Не думаю, что это нужно «Формуле-1», но что есть, то есть», – приводит слова четырехкратного чемпиона мира Motorsport.

«Я просто разделаюсь с этим как можно быстрее, помашу фанатам, ведь они это заслуживают. Но, конечно, если бы я решал, то просто провел бы обычный парад пилотов. Что с ним не так? Возьмите электрогрузовик или что-нибудь еще и повозите нас. Мне кажется, все нормально как есть», – добавил нидерландец.

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