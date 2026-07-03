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Макс Ферстаппен о Lego-гонке: «Пилоты «Ф-1» не должны выглядеть как дети и клоуны»
Гонщики выглядят клоунами в Lego-машинах, считает Ферстаппен.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен негативно высказался о новом параде гонщиков на машинах из Lego.

Спортсмены сядут за руль 22 Lego-картов перед стартом Гран-при Великобритании. На прошлогоднем Гран-при Майами была проведена гонка на двухместных автомобилях из конструктора.

«Я предпочитаю играть в Lego дома с детьми. А не ехать на карте, честно говоря. Мне больше нравится стоять на грузовике вместе со всеми остальными. Думаю, так веселее, а также выглядит более профессионально.

Ведь, в конце концов, мы гонщики «Ф-1», мы не должны выглядеть как дети и клоуны, пытаясь врезаться друг в друга. Не думаю, что это нужно «Формуле-1», но что есть, то есть», – приводит слова четырехкратного чемпиона мира Motorsport.

«Я просто разделаюсь с этим как можно быстрее, помашу фанатам, ведь они это заслуживают. Но, конечно, если бы я решал, то просто провел бы обычный парад пилотов. Что с ним не так? Возьмите электрогрузовик или что-нибудь еще и повозите нас. Мне кажется, все нормально как есть», – добавил нидерландец.

Пилоты «Ф-1» проедут круг на Lego-картах перед стартом Гран-при Великобритании

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Великобритании
logoРед Булл
Гран-при Майами

Комментарии

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Сразу чувствуется, что у Макса было тяжёлое детство и игрушки, прибитые к полу. Да это лучшее изменение формата парада пилотов, которое только можно было придумать :)
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Сразу чувствуется, что у Макса было тяжёлое детство и игрушки, прибитые к полу. Да это лучшее изменение формата парада пилотов, которое только можно было придумать :)
По факту, сумасшедший батя оставил Максу много детских травм
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Сразу чувствуется, что у Макса было тяжёлое детство и игрушки, прибитые к полу. Да это лучшее изменение формата парада пилотов, которое только можно было придумать :)
не знаю, какие у него были игрушки, но это очередное проявление инфантилизма. одно из бесчисленных. ребёнок пытается строить из себя взрослого дядю, детские игрушки не для него.
я узе взлослый, ууууу!
«Мы не должны выглядеть как дети и клоуны, пытаясь врезаться друг в друга» - последний раз кое-кто пытался намеренно врезаться в Барселоне 2025. Клоунада была знатная. Кто бы это мог быть?)
ОтветPaninaro
«Мы не должны выглядеть как дети и клоуны, пытаясь врезаться друг в друга» - последний раз кое-кто пытался намеренно врезаться в Барселоне 2025. Клоунада была знатная. Кто бы это мог быть?)
сын Лукашенко
ОтветPaninaro
«Мы не должны выглядеть как дети и клоуны, пытаясь врезаться друг в друга» - последний раз кое-кто пытался намеренно врезаться в Барселоне 2025. Клоунада была знатная. Кто бы это мог быть?)
я бы мог заподозрить Макса в самоиронии. но нет, не могу. он реально не помнил эпизод из-за которого он потерял титул в прошлом году, говоря про лего. он считает, что в том таране он выглядел как взрослый мачо.
А ведь когда то Ф1 была настоящей
И на параде гонщиков ходили красивые девушки, а не машинки лего

Противно смотреть, во что превращается современный мир
ОтветАлександр Воронин
А ведь когда то Ф1 была настоящей И на параде гонщиков ходили красивые девушки, а не машинки лего Противно смотреть, во что превращается современный мир
Комментарий скрыт
ОтветДавид Agabekyan
Комментарий скрыт
Вот если бы ходили полуголые мужчинки...
Ферстаппену не привыкать выглядеть ребенком и клоуном xD
ОтветVictorVallecano
Ферстаппену не привыкать выглядеть ребенком и клоуном xD
Тебе тоже
Он вообще видел цену, за которую продают эти Лего. Это раньше это были игрушки детей. Сейчас уже это игрушки взрослых состоявшихся дядек, которым не влом потратить приличную сумму, чтобы собрать и просто потом поставить на полку.
все меньше спорта, все больше шоу, так везде
Мужчина от ребенка отличается только стоимостью игрушек!
Трасса - это тот же ипподром. А вы там беговые лошади. Для развлечения толпы и лудоманов. Не более. Буть проще
Просто Макс повзрослел, выиграл титулы и заработал денег. И теперь может себе позволить говорить то, что думает. А ещё похоже, что он устал от Формулы, и его все бесит. Хотя, если честно, там есть то, что можно бесить.
Тут аналогичную фразу Хэмилтона обсудить не хотят? А то мне кажется, что у хейтеров 1 хромосома на всех. И та не содержит никакой информации
Ответfoxrex24
Тут аналогичную фразу Хэмилтона обсудить не хотят? А то мне кажется, что у хейтеров 1 хромосома на всех. И та не содержит никакой информации
а это тут так не работает ))
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