Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал быстрейшим по итогам сессии, в то время как его напарник и главный конкурент в борьбе за титул Джордж Расселл занял четвертое место.
В топ-3 также попали гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.
Сильверстоун
4 июля 2026 года
Квалификация
Топ-10
1. Андреа Кими Антонеллии («Мерседес») – 1.28,111
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,175
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,347
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,370
5. Изак Аджар («Ред Булл») +0,635
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,766
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,782
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,921
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1,194
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,605
Выбыли после второго сегмента:
11. Габриэл Бортолето («Ауди»)
12. Пьер Гасли («Альпин»)
13. Нико Хюлькенберг («Ауди»)
14. Оливер Бермэн («Хаас»)
15. Карлос Сайнс («Уильямс»)
16. Алекс Албон («Уильямс»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Эстебан Окон («Хаас»)
18. Валттери Боттас («Кадиллак»)
19. Франко Колапинто («Альпин»)
20. Серхио Перес («Кадиллак»)
21. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
Результаты трех сегментов:
Гран-при Великобритании-2026. Антонелли выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Норрис – 3-й, Расселл – 4-й
Что он себе позволяет, демон
шутками палишь как из пулемета