Антонелли выиграл квалификацию к Гран-при Великобритании, Расселл – 4-й.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал быстрейшим по итогам сессии, в то время как его напарник и главный конкурент в борьбе за титул Джордж Расселл занял четвертое место.

В топ-3 также попали гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.

Гран-при Великобритании

Сильверстоун

4 июля 2026 года

Квалификация

Топ-10

1. Андреа Кими Антонеллии («Мерседес») – 1.28,111

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,175

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,347

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,370

5. Изак Аджар («Ред Булл») +0,635

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,766

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,782

8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,921

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1,194

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,605

Выбыли после второго сегмента:

11. Габриэл Бортолето («Ауди»)

12. Пьер Гасли («Альпин»)

13. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

14. Оливер Бермэн («Хаас»)

15. Карлос Сайнс («Уильямс»)

16. Алекс Албон («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Валттери Боттас («Кадиллак»)

19. Франко Колапинто («Альпин»)

20. Серхио Перес («Кадиллак»)

21. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

Результаты трех сегментов:

Гран-при Великобритании-2026. Антонелли выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Норрис – 3-й, Расселл – 4-й