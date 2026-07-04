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  4. Гран-при Великобритании-2026. Квалификация. Антонелли выиграл поул, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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Гран-при Великобритании-2026. Антонелли выиграл квалификацию, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Расселл – 4-й
Антонелли выиграл квалификацию к Гран-при Великобритании, Расселл – 4-й.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал быстрейшим по итогам сессии, в то время как его напарник и главный конкурент в борьбе за титул Джордж Расселл занял четвертое место.

В топ-3 также попали гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.

Гран-при Великобритании

Сильверстоун

4 июля 2026 года

Квалификация

Топ-10

1. Андреа Кими Антонеллии («Мерседес») – 1.28,111

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,175

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,347

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,370

5. Изак Аджар («Ред Булл») +0,635

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,766

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,782

8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,921

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1,194

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,605

Выбыли после второго сегмента:

11. Габриэл Бортолето («Ауди»)

12. Пьер Гасли («Альпин»)

13. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

14. Оливер Бермэн («Хаас»)

15. Карлос Сайнс («Уильямс»)

16. Алекс Албон («Уильямс»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Валттери Боттас («Кадиллак»)

19. Франко Колапинто («Альпин»)

20. Серхио Перес («Кадиллак»)

21. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

22. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

Результаты трех сегментов:

Гран-при Великобритании-2026. Антонелли выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Норрис – 3-й, Расселл – 4-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoАрвид Линдблад
результаты
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoЛиам Лоусон
logoЛандо Норрис
logoГабриэл Бортолето
logoЛанс Стролл
logoОскар Пиастри
logoАуди
logoОливер Бермэн
logoДжордж Расселл
logoВалттери Боттас
logoАндреа Кими Антонелли
logoХаас
Кадиллак
logoКарлос Сайнс
logoУильямс
logoМерседес
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
Гран-при Великобритании
logoМакларен
logoАлександр Албон
logoРейсинг Буллз
logoПьер Гасли
logoФранко Колапинто
logoАльпин
logoШарль Леклер
logoИзак Аджар
logoФормула-1
logoЭстебан Окон
logoАстон Мартин
logoФернандо Алонсо
logoСерхио Перес
logoНико Хюлькенберг

Комментарии

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Стролл - мужчина со стальными яйцами и зашкаливающим iq. Плачу. 💦💦💦
Мы чуть не потеряли Роскошного Джорджа.
ОтветАнатолий Зубков
Мы чуть не потеряли Роскошного Джорджа.
Где говоришь, вы его чуть не потеряли? Это же не связка ключей
ОтветScorpio
Где говоришь, вы его чуть не потеряли? Это же не связка ключей
Мы его чуть не потеряли, потому что он офигел до полной бессознательности.
Этот юный кудряш уже утомляет 😀
Что он себе позволяет, демон
ОтветScorpio
Этот юный кудряш уже утомляет 😀 Что он себе позволяет, демон
Позволяет себе позволять себе позволять себя.) Ну или как там у инфоцыган в формулировках.
ОтветPaninaro
Позволяет себе позволять себе позволять себя.) Ну или как там у инфоцыган в формулировках.
Выбрал себя!)
Хаджар доминирует над Ферстаппеном на треке, когда еще такое увидишь
ОтветAnya Belova
Хаджар доминирует над Ферстаппеном на треке, когда еще такое увидишь
Это ерунда. Вот Стролл доминирует над Алонсо на классическом пилотажном треке, когда ещё такое увидишь.
ОтветAnya Belova
Хаджар доминирует над Ферстаппеном на треке, когда еще такое увидишь
Хаджар тоже хочет в Мерседес.
Такими темпами Аджарец отжарит напарника.
ОтветАнатолий Зубков
Такими темпами Аджарец отжарит напарника.
Ничего страшного - потом Макс въедет в него во время гонки, чтобы тот не задавался.
ОтветАнатолий Зубков
Такими темпами Аджарец отжарит напарника.
не ну ты сегодня прямо в ударе..
шутками палишь как из пулемета
Рассел сколько бахвалился, а как же молодой его порет
Потерялся великий скилл Макса, нашедшему просьба вернуть
Ответrozewood
Потерялся великий скилл Макса, нашедшему просьба вернуть
Хаджар так просто его не вернет, потребует выкуп. Интересно, если так будет продолжаться, Кеке тоже перейдет? Как в свое время от Квята к Максу.
Макса чисто нагнул напарник
Рассела подвинули там где он и должен быть и это не сказки рассказывать про жёлтые бгг
Джорж роскошно обделался, тем лучше.
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