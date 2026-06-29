Берни Экклстоун о проблеме «Феррари»: «Слишком много итальянцев»

Экклстоун назвал засилье итальянцев главной проблемой «Феррари».

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о выступлениях «Феррари» и вновь поднял этнический вопрос.

«Проблема с «Феррари», на мой взгляд, в том, что есть слишком много итальянцев, которые вовлечены в процесс и говорят, что делать, а что нет.

Нужен один человек, который будет делать то, делать это. Правильно поступает команда или нет, покажет время», – заявил 95-летний британец перед Гран-при Австрии .

В 2018 году Экклстоун высказался в схожем ключе, назвав «Феррари» «слишком итальянской».

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